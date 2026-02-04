L’incredibile vicenda di Pascal Kaiser: fa la proposta di matrimonio allo stadio del Colonia ma la Procura lo cercava per furto

Mattia Celio Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 17:32)

Nelle ultime ore in Germania sta facendo notizia la proposta di matrimonio fatta dal giovane arbitro Pascal Kaiser al suo compagno Moritz prima del match di Bundesliga tra Colonia e Wolfsburg. Il dolce momento nel giro di poco tempo ha fatto il giro del mondo tant'è che la squadra biancorossa, di cui Kaiser è tifoso, gli ha dedicato un tributo dopo la vittoria. Tuttavia la situazione non era proprio come si credeva che fosse. Ecco la dinamica dei fatti.

Germania, ecco cosa si è scoperto dell'arbitro Kaiser — L'arbitro dilettante Pascal Kaiser si è preso la scena in Germanianegli ultimi giorni. Il ragazzo è diventato popolare dopo che sui social è circolato il video in cui lo si vedeva fare la proposta di matrimonio al compagno Moritz. Un momento di grande emozione e popolarità dietro il quale però si nasconde una brutta storia. Pascal Kaiser infatti, come riporta il quotidiano Bild, sarebbe finito sotto la lente d’ingrandimento della Procura della Repubblica per furto.

Secondo il giornale tedesco, Kaiser sarebbe stato denunciato dal proprietario di un bar per avergli sottratto l'incasso giornaliero con il quale avrebbe poi organizzato una festa privata. I fatti risalirebbero a due estati fa. I presunti introiti portati via dal giovane arbitro si aggirerebbero su cifre di poco inferiori ai seimila euro. Ma quel furto non sarebbe l'unico Interpellato dal tabloid l'uomo che ha presentato denuncia ha infatti affermato: "Altre vittime ci hanno contattato. Non è possibile che a qualcuno che causa un danno così grave venga data una simile visibilità".

Ma l'aspetto surreale è legato al fatto che a due anni dal reato nessuno sia ancora riuscito a prenderlo nonostante poi Kaiser sia diventato così popolare nelle ultime ore. Sulla questione è intervenuto il procuratore capo di Colonia, Ulrich Bremer: "Il procedimento è stato provvisoriamente sospeso all'inizio del 2025 perché non c'erano informazioni affidabili su dove l'ex dipendente vivesse effettivamente o dove trascorresse lunghi periodi di tempo".

Immediata la risposta dei legali di Kaiser: "Il nostro cliente risiede al suo indirizzo ufficiale in Germania. Il motivo per cui sarebbe stato irreperibile per la Procura di Colonia è inspiegabile". Nelle ultime ore è arrivata anche la reazione del Colonia: "Siamo rimasti sorpresi nell'apprendere le recenti notizie sul passato di Pascal Kaiser e le accuse a suo carico. Non possiamo verificarle. Pascal stesso nega le accuse e le autorità inquirenti hanno rifiutato di fornirci qualsiasi informazione a causa delle normative sulla protezione dei dati".