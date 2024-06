Germania, i tifosi cantano: “Andiamo a Berlino”, ma Neuer predica calma

Germania, entusiasmo alle stelle

Al termine della partita con l'Ungheria a Stoccarda i tifosi della Germania, entusiasti per il secondo successo di fila e per la qualificazione agli ottavi ottenuta dai propri beniamini, hanno iniziato ad intonare il coro: "Andiamo a Berlino". La capitale tedesca, infatti, ospiterà la finale della competizione all'Olympiastadion, lo stesso impianto dell'atto conclusivo del Mondiale 2006. Era da tempo che non si vedeva un'atmosfera del genere in Germania, la squadra allenata da Julian Nagelsmann ha riportato un entusiasmo che mancava praticamente dall'ultimo titolo mondiale conquistato in Brasile nel 2014.