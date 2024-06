La Germania supera 2-0 l'Ungheria grazie alle reti di Musiala e Gundogan ed è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale dell' Europeo 2024 . Nell'ultima giornata contro la Svizzera alla squadra di Nagelsmann basterà un pareggio per blindare il primo posto nel Gruppo A . Tuttavia nel post-partita non sono mancate le parole da parte del Ctmagiaro Marco Rossi che ha criticato l'operato dell'arbitro a causa dell'errore commesso in occasione dell'1-0 teutonico firmato da Musiala . Secondo l'allenatore italiano l'azione era stata viziata da un fallo di Gundogan su Orban .

Il Ct Rossi tuona: "La Germania non ha bisogno di aiuti"

Nella conferenza stampa post-partita il Ct Marco Rossi ha criticato apertamente l'arbitraggio del direttore di gara Makkelie: "Ha utilizzato un metro di giudizio diverso, nel primo tempo sul gol di Musiala non ha fischiato fallo per la spinta su Orban; nella ripresa per un contatto simile ha punito l'intervento di Andrich. La Germania è la favorita per l'Europeo, non ha bisogno di aiuti".