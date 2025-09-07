Germania-Irlanda del Nord, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ecco come poter seguire la partita della seconda giornata del Gruppo A delle Qualificazioni ai prossimi Mondiali

Filippo Montoli 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 11:14)

La seconda giornata del Gruppo A delle Qualificazioni ai prossimi Mondiali vedrà in campo Germania e Irlanda del Nord. A sorpresa, sono gli ospiti ad arrivare con tre punti alla gara, mentre la Germania è ancora a quota 0. Per gli uomini di Nagelsmann è fondamentale rimediare alla sconfitta con la Slovacchia per evitare possibili brutte sorprese. Ecco dove vedere Germania-Irlanda del Nord in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — La Germania arriva da tre sconfitte consecutive alla partita di stasera. Dopo quelle prevedibili di giugno nella fase finale di Nations League contro Portogallo (1-2) e Francia (0-2), è arrivata quella imprevista contro la Slovacchia nella prima partita del Gruppo A. I tedeschi sono usciti sconfitti per 2-0 dal Tehelne Pole di Bratislava.

L'Irlanda del Nord arriva, invece, ha sorpreso nelle ultime apparizioni. A giugno è stata impegnata nelle amichevoli con Danimarca, persa 2-1, e Islanda, vinta 1-0. La squadra di O'Neill è partita con il piede giusto nel Gruppo A, vincendo contro il Lussemburgo per 3-1 in trasferta.

Le probabili formazioni — Nagelsmann torna in campo con il 4-2-3-1, cambiando alcuni interpreti. Baumann confermato in porta. Kimmich e Raum esterni di difesa, accompagnati dalla coppia Tah-Rudiger. In mediana spazio a Goretka e Stiller. Sulla trequarti, Wirtz sarà affiancato sulle fasce da Gnabry e Adeyemi. Davanti confermato Woltemade.

Anche O'Neill dovrebbe confermare il modulo della gara precedente, il 3-4-2-1. Peacock-Farrell tra i pali. Difesa a tre con McConville, McNair e Hume. A centrocampo, Bradley, McCann, Shea Charles e Saville. I due trequartisti Galbraith e Price daranno supporto all'unica punta Dion Charles.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade. Allenatore: Julian Nagelsmann

IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): Peacock-Farrell; McConville, McNair, Hume; Bradley, McCann, Shea Charles, Saville; Galbraith, Price; Dion Charles. Allenatore: Michael O'Neill.

Germania-Irlanda del Nord, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la seconda giornata del Gruppo A delle Qualificazioni ai prossimi Mondiali sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su SkySport, precisamente al canale 202 del telecomando. Non è prevista la copertura della singola partita, pertanto sarà visibile durante la Diretta Gol. Il match è visibile in streaming su Sky Go e Now e sarà trasmesso alle 20:45, orario in cui è fissato il fischio d'inizio.