La seconda giornata del Gruppo A delle Qualificazioni ai prossimi Mondiali vedrà in campo Germania e Irlanda del Nord. A sorpresa, sono gli ospiti ad arrivare con tre punti alla gara, mentre la Germania è ancora a quota 0. Per gli uomini di Nagelsmann è fondamentale rimediare alla sconfitta con la Slovacchia per evitare possibili brutte sorprese. Ecco dove vedere Germania-Irlanda del Nord in diretta tv e streaming.
QUALIFICAZIONI
Germania-Irlanda del Nord, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Lo stato di forma delle due squadre—
La Germania arriva da tre sconfitte consecutive alla partita di stasera. Dopo quelle prevedibili di giugno nella fase finale di Nations League contro Portogallo (1-2) e Francia (0-2), è arrivata quella imprevista contro la Slovacchia nella prima partita del Gruppo A. I tedeschi sono usciti sconfitti per 2-0 dal Tehelne Pole di Bratislava.
L'Irlanda del Nord arriva, invece, ha sorpreso nelle ultime apparizioni. A giugno è stata impegnata nelle amichevoli con Danimarca, persa 2-1, e Islanda, vinta 1-0. La squadra di O'Neill è partita con il piede giusto nel Gruppo A, vincendo contro il Lussemburgo per 3-1 in trasferta.
Le probabili formazioni—
Nagelsmann torna in campo con il 4-2-3-1, cambiando alcuni interpreti. Baumann confermato in porta. Kimmich e Raum esterni di difesa, accompagnati dalla coppia Tah-Rudiger. In mediana spazio a Goretka e Stiller. Sulla trequarti, Wirtz sarà affiancato sulle fasce da Gnabry e Adeyemi. Davanti confermato Woltemade.
Anche O'Neill dovrebbe confermare il modulo della gara precedente, il 3-4-2-1. Peacock-Farrell tra i pali. Difesa a tre con McConville, McNair e Hume. A centrocampo, Bradley, McCann, Shea Charles e Saville. I due trequartisti Galbraith e Price daranno supporto all'unica punta Dion Charles.
GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade. Allenatore: Julian Nagelsmann
IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): Peacock-Farrell; McConville, McNair, Hume; Bradley, McCann, Shea Charles, Saville; Galbraith, Price; Dion Charles. Allenatore: Michael O'Neill.
Germania-Irlanda del Nord, dove vedere la partita in diretta tv e streaming—
La partita valida per la seconda giornata del Gruppo A delle Qualificazioni ai prossimi Mondiali sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su SkySport, precisamente al canale 202 del telecomando. Non è prevista la copertura della singola partita, pertanto sarà visibile durante la Diretta Gol. Il match è visibile in streaming su Sky Go e Now e sarà trasmesso alle 20:45, orario in cui è fissato il fischio d'inizio.
