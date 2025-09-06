Germania-Irlanda del Nord, statistiche e precedenti tra le due Nazionali

La squadra di Nagelsmann vuole subito riscattare la sconfitta contro la Slovacchia, mentre i nordirlandesi cercano l'impresa

Jacopo del Monaco 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 14:02)

LaGermania e l'Irlanda del Nord, alle 20:45 di domani domenica 7 settembre 2025 alle 20:45, si affronteranno nella giornata del Girone A per la qualificazione al Mondiale del prossimo anno. Aspettando il fischio d'inizio, ecco le statistiche riguardanti i precedenti tra le due Nazionali, che si affronteranno presso il RheinEnergie Stadion di Colonia.

Germania-Irlanda del Nord, i precedenti — Le due compagini, allenate rispettivamente dall'ex Bayern Monaco Julian Nagelsmann e da Michael O'Neill, hanno cominciato i rispettivi percorsi in maniera opposta: i padroni di casa, a sorpresa, hanno perso 2-0 contro la Slovacchia; la squadra ospite ha ottenuto i tre punti battendo 1-3 il Lussemburgo. Domani sera, le due Nazionali si affronteranno per la 20ª volta nella loro storia coi tedeschi che hanno le statistiche dalla loro parte: 13 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Anche per quanto riguarda i gol, Die Mannschaft ne ha segnati di più: 46 contro i 12 del Green & White Army.

Alcune partite importanti — La prima partita tra tedeschi e nordirlandesi risale alla fase a gironi del Mondiale in Svezia nel 1958: in quell'occasione, le due Nazionali hanno pareggiato 2-2 con retI di Rahn e Seeler per gli allora Campioni del Mondo e doppietta di McParland per i britannici. Le due vittorie dell'Irlanda del Nord contro Die Mannschaft risalgono alla prima metà degli anni '80, in occasione delle qualificazioni ad Euro 1984 ed entrambe sono state vinte con lo stesso risultato, ovvero 1-0.

Ancora una volta, le due squadre si ritrovano nello stesso girone delle qualificazioni per la massima competizione europea o internazionale. Infatti si sono affrontate sia per andare al Mondiale in Russia del 2018 e per l'Europeo del 2020, che poi è andato in scena l'anno seguente a causa della pandemia da Covid-19. Per due volte, la Germania ha battuto il Green & White Army con cinque reti di scarto: la prima in una gara amichevole disputata nel 1977 terminata 5-0; l'altra nel 2019, nonché l'ultima sfida tra loro, finita 6-1 con tanto di tripletta siglata da Serge Gnabry.