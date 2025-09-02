Slovacchia ammazza grandi? Cosa dicono gli ultimi anni prima della Germania

Questa giornata di qualificazioni al prossimo Mondiale del 2026 metterà la Slovacchia difronte alla Germania. Inizia così, al Tehelne Pole di Bratislava, l’avventura di riportare per la seconda volta un paese di poco più di 5 milioni di...

Gennaro Dimonte 2 settembre - 19:13

Questa giornata di qualificazioni al prossimo Mondiale del 2026 metterà la Slovacchia difronte alla Germania. Inizia così, al Tehelne Pole di Bratislava, l'avventura di riportare per la seconda volta un paese di poco più di 5 milioni di abitanti a confrontarsi con le migliori selezioni dell'intero globo. Negli ultimi anni i "Sokoli" (falchi) hanno dimostrato di poter battere sorprendentemente avversari molto più quotati, soprattutto nelle competizioni ufficiali. I ragazzi allenati da Francesco Calzona ci metteranno sicuramente tutto l'impegno possibile per iniziare al meglio questa fase che precede il vero torneo che si giocherà tra Canada, Messico e Stati Uniti.

Cosa dice la storia recente di questo paese con le big? — Dovendo andare ad analizzare la Slovacchia, sicuramente noteremmo una buona propensione al risultato a sorpresa. A partire dall'impresa solo sfiorata dai falchi contro l'Inghilterra agli Europei del 2024. Alla Veltins Arena di Gelsenkirchen Schranz ha portato gli slovacchi a un passo da uno storico quarto di finale. Solo la perla di Bellingham al 95' e poi il 2-1 di Kane ai tempi supplementari hanno rovinato quello che sembrava un sogno realizzato. Nella stessa competizione i ragazzi di Calzona avevano battuto 0-1 il Belgio ai gironi con l'attaccante dello Slavia Praga ancora in evidenza.

Diversa invece la questione riguardante il doppio confronto con il Portogallo nel girone di qualificazione agli Europei nel 2023. All'andata, sempre nella capitale slovacca, un gol di Bruno Fernandes ha permesso ai lusitani di domare i falchi. All'Estadio do Dragao invece uno spettacolare 3-2 sempre per Cristiano Ronaldo (autore di una doppietta) e compagni, con Ramos in rete oltre all'ex Juventus. Per la Slovacchia in gol Hancko e il centrocampista del Napoli Lobotka.

In sintesi, questa selezione non può essere definita una ammazza grandi ma sicuramente può dire la sua in ogni scontro contro le big europee.

Il momento di forma non aiuta: la Slovacchia non vince dal 2024 — La mancata promozione in Lega B di Nations League non ha aiutato questa nazione nel percorso di crescita mostrato di recente. Il secondo posto nel gruppo C e il testa a testa perso contro la Svezia ha obbligato Lobotka e compagni a giocarsi la categoria superiore contro la Slovenia. Tante le occasioni sciupate all'andata, terminata 0-0 così come il ritorno con gol di Gnezda Cerin per gli sloveni ai supplementari.

Da quel doppio confronto in poi è nata una parabola discendente che ha portato i falchi a perdere due amichevoli consecutive, contro Grecia (4-1) e Israele (1-0). Il successo in un match ufficiale manca dal 19 novembre 2024, quando l'ex Serie A Strelec ha siglato il gol vincente contro l'Estonia.