Germania-Portogallo, si gioca per la finale di Nations League. Il pronostico di DDD

Germania-Portogallo, il pronostico di DDD: ci si aspetta gol e spettacolo nella semifinale di Nations League a Monaco di Baviera..

Gennaro Dimonte 4 giugno - 11:12

Germania-Portogallo rappresenta ormai un classico del calcio europeo. Queste due nazioni puntualmente si incrociano nei momenti salienti delle stagioni, quando si punta a vincere un trofeo. Questo è il caso della semifinale di Nations League, in programma mercoledì 4 giugno all'Allianz Arena di Monaco di Baviera alle 21:00. Quale migliore occasione per portare finalmente questo titolo a casa al quarto tentativo per i tedeschi? Ecco il pronostico della nostra redazione.

Germania-Portogallo, il percorso delle due nazioni — La Germania ha dovuto sudare più di qualche camicia per avere la meglio sull'Italia nei quarti di finale. L'1-2 raccolto a San Siro e l'iniziale 3-0 del primo tempo avevano quasi dato per scontata la qualificazione in semifinale. Un gran secondo tempo degli Azzurri aveva però messo tutto in discussione fino all'ultimo minuto.

Ancora più emozionante il doppio confronto del Portogallo con la Danimarca. L'1-0 subito in terra scandinava non ha minimamente scosso i ragazzi allenati da Roberto Martinez. A Lisbona è arrivato un 3-2 firmato da Trincao all'86' che ha portato il match ai tempi supplementari. Lo stesso giocatore dello Sporting CP e Goncalo Ramos al 115' hanno regalato la finale ai lusitani.

I giocatori chiave di questa sfida — Ci si aspetta tanto in termini di gol in questo match. Germania che vanta addirittura ben quattro giocatori a ridosso dei primi posti per il titolo di capocannoniere. L'attaccante Tim Kleindienst sarebbe stato l'arma in più di questa squadra e spauracchio anche dell'Italia ai quarti ma non figura tra i convocati. In assenza di Jamal Musiala sarà Florian Wirtz a supporto di Sanè e Adeyemi, Deniz Undav e Niclas Füllkrug avranno l'arduo compito di sostituire i titolari.

Chi nel Portogallo se non Cristiano Ronaldo ancora una volta? Il 40enne comanda la classifica marcatori a quota 6 reti e vuole continuare a distruggere i record. Bruno Fernandes e il talento di Francisco Trincao le variabili pazze di questa nazione, tanta qualità dal centrocampo in sù con Vitinha e Leao sugli scudi. Ci sono diversi dei protagonisti della prima Champions League vinta dal PSG.

Le probabili formazioni — Germania che, in un certo senso, è obbligata a fare dei cambi. Waldermar Anton potrebbe essere confermato in difesa al fianco di Tah, sulle fasce Kimmich e Mittelstadt. Pascal Gross e Goretzka saranno i metronomi del gioco tedesco, davanti ci saranno Sane, Wirtz e uno tra Gnabry e Adeyemi a supporto di Undav o Fullkrug.

Decisamente più solida la formazione titolare che Martinez potrebbe proporre. Spazio a Inacio accanto a Dias nei quattro di difesa, con Dalot e Mendes ai lati. la coppia del PSG Neves-Vitinha gestirà la mediana, Bruno Fernandes agirà sulla trequarti e a supporto degli esterni Bernardo Silva e Leao. Cristiano Ronaldo è il terminale offensivo di questa squadra senza ombra di dubbio.

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Tah, Anton, Mittelstadt; Goretzka, Gross; Sane, Wirtz, Gnabry; Undav. Allenatore: Nagelsmann.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diego Costa; Dalot, Dias, Inacio, Mendes; Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Ronaldo. Allenatore: Martinez.

Germania-Portogallo, il pronostico di DDD — Quello che ci aspettiamo da questa sfida è lo spettacolo. Da due squadre che propongono un calcio offensivo e di qualità non possiamo che pretendere tante reti ed emozioni. Il fatto che si giochi a Monaco di Baviera potrebbe dare un vantaggio alla Germania ma il Portogallo ha già dimostrato di saper superare un certo tipo di difficoltà. Occhi come sempre rivolti ai possibili marcatori, con Cristiano Ronaldo in evidenza. Dovessimo pensare a un risultato esatto, non potremmo che sperare che si vada ai tempi supplementari: il pronostico è di 2-2.