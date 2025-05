Tim Lemperle, attaccante del Colonia, è stato trasportato in ospedale a seguito di un'aggressione da parte di alcuni tifosi dei "caproni"

Mattia Celio Redattore 14 maggio - 18:17

Il Colonia è entrato nella settimana decisiva per la promozione in Bundesliga. La partita di domenica contro il Kaiserslautern alle 15.30 sarà decisiva per il ritorno in massima serie dopo un anno in seconda divisione. Nel frattempo, però, la squadra di Funkel è stata scossa da una notizia poco piacevole. Il loro attaccante Tim Lemperle è finito in ospedale dopo una rissa con alcuni tifosi al termine di una festa. Settimana decisiva non certo iniziata nel migliore dei modi.

Alcol e rissa tra Lemperle e tifosi: attaccante del Colonia portato in ospedale — Il Colonia si prepara per quella che potrebbe essere la settimana per il tanto atteso ritorno in Bundesliga. Domenica ai "caproni" basterà un pareggio contro il Kaiserslautern per festeggiare la promozione diretta dopo un anno Zweite Bundesliga lasciando così Elversberg, Paderborn, Dusseldorf e la stessa Kaiserslautern a lottare per l'ultimo posto sul podio e per la conseguente qualificazione ai play-off promozione. Ancora, dunque, un ultimo sforzo.

Come riporta il quotidiano Express, l'allenatore Funkel, dopo l'importantissima vittoria in casa del Norimberga (2-1), avrebbe autorizzato squadra e staff tecnico a riunirsi per guardare le partite di Paderborn ed Elversberg in un ristorante del centro di allenamento del club. Al fischio finale, alcuni giocatori sarebbero rimasti a far festa fino a notte fonda e, secondo alcuni testimoni, l'evento è durato fino alle 6 del mattino circa.

Tim Lemperle in ospedale: le condizioni dell'attaccante — Tuttavia, le ore di baldoria non sarebbero state sufficienti per Tim Lemperle. L'attaccante, molto determinante in questa stagione con 11 gol e 6 assist in 27 partite, ha continuato la festa con alcuni amici e, in uno stato di forte alcolismo, è stato rimproverato da alcuni tifosi del Colonia per la sua condotta poco professionale in vista dell'importante partita di domenica.

Il giocatore non ha gradito la cosa e, di conseguenza, ha reagito in modo arrogante e incontrollato. L'atmosfera si è scaldata e, verso le 21:00 ora locale, mentre lasciava lo stadio, il 23 enne è stato assalito da due tifosi. Subito portato in ospedale, l'ex Hoffenheim ha riportato diverse ferite al volto e la frattura del naso. La polizia è immediatamente intervenuta per avviare le prime indagini. A seguito dell'aggressione, la presenza di Lemperle per la sfida di domenica è in forte dubbio.