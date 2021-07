Colonia ritrova il suo derby: 4-0 in amichevole e grande festa per i tifosi

Le vittorie contro squadre di quarta divisione sono d'obbligo in estate, anche per il Colonia, anche nel primo test match della nuova stagione. E' finito 4-0 il derby locale col Fortuna Colonia, ma la prestazione più importante è stata dei tifosi

L'allenatore non ha fatto elogi individuali, non per i nuovi arrivati, né vuole vedere nulla di speciale nel dare tempi di gioco a giovani come Strauch, Wydra, Castrop o Lemperle: "Fanno parte della squadra". Rimanere così dipende in gran parte da loro e dalla loro volontà di migliorarsi ulteriormente. Della squadra fanno parte anche Sebastiaan Bornauw, anche se è imminente il suo passaggio al Wolfsburg, e Ismail Jakobs, a cui l'AS Monaco è interessato. L'allenatore gli parlerà al più presto, e sicuramente capirà meglio la volontà del nazionale Under 21.