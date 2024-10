Germania, torna Robin Gosens: l’esterno della viola prenderà il posto di Raum

Il laterale della Fiorentina torna in nazionale dopo un anno per sostituire l'infortunato Raum in vista delle sfide contro Bosnia e Olanda

Nancy Gonzalez Ruiz 7 ottobre 2024 (modifica il 8 ottobre 2024 | 01:18)

Robin Gosens torna ad indossare la maglia della nazionale tedesca. La notizia, arrivata in serata da Bild, segna il rientro del giocatore della Fiorentina tra i convocati del commissario tecnico Julian Nagelsmann. La scelta del ct è stata fatta in seguito al forfait di David Raum, esterno del Lipsia, che ha dovuto rinunciare alla convocazione dei tedeschi a causa di un infortunio rimediato a seguito dell'ultimo match contro l'Heidenheim.

L'esterno tedesco della viola, che non era stato inizialmente incluso nella lista dei convocati per le prossime partite di Nations League, riconquista ora un posto nella selezione tedesca, a distanza di un anno dalla sua ultima chiamata, avvenuta nell'ottobre 2023. L’ultima partita giocata da Robin Gosens risale infatti al 18 ottobre 2023, nel pareggio 2-2 contro il Messico in un'amichevole in cui disputò 65’.

Il buon inizio di stagione con la Fiorentina ha sicuramente favorito il suo ritorno in nazionale. Trasferitosi in estate al club viola, il laterale sinistro ha subito messo in mostra le sue qualità segnando un gol e fornendo due assist. Riconquistata la fiducia di Nagelsmann, sarà ora disponibile per la sfida contro la Bosnia, in programma venerdì 11 ottobre, e il match contro l'Olanda, previsto per lunedì 14 ottobre.