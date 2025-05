Gesto vergognoso all’Old Firm: tifoso del Celtic licenziato in diretta TV

Un'immagine che rimarrà tristemente legata alla storia dell'Old Firm. Ecco cosa è accaduto durante l'ultimo derby disputato lo scorso 4 maggio

Federico Grimaldi 7 maggio - 19:02

Un gesto vergognoso durante l’Old Firm costa caro a un tifoso del Celtic. Ripreso in diretta TV mentre compiva un’azione indegna durante il sentitissimo derby di Glasgow contro i Rangers, l’uomo è stato licenziato in tronco da un’importante azienda scozzese. Il caso ha fatto rapidamente il giro del Paese. Generando indignazione e spingendo anche la polizia ad aprire un’indagine. Il clima infuocato del derby, già segnato da una rivalità profonda e storicamente radicata, ha così travolto uno spettatore. Trasformando una festa di sport in un caso nazionale.

A vile Celtic fan seen mocking the Ibrox disaster during Sunday’s Old Firm match has been sacked from his high-flying job. ❌👋

Police have also launched an investigation into the actions of Darren Malloch who was filmed mocking the deaths of 66 Rangers fans who died. pic.twitter.com/xNAbPBdHEn

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 6, 2025

Old Firm, cosa ha fatto il tifoso del Celtic? — Darren Malloch, 35 anni, project manager presso la Advance Construction Scotland, è stato licenziato in tronco dopo essere stato ripreso dalle telecamere durante l’Old Firm mentre si rendeva protagonista di un gesto aberrante. In diretta TV, Malloch ha irriso la memoria delle 66 vittime del disastro di Ibrox Park del 1971, una delle tragedie più dolorose della storia del calcio scozzese. In seguito ha mostrato il numero "66" sul cellulare, mimandolo con le mani e inscenando una caduta. Tutto ciò in riferimento alla calca mortale che costò la vita a decine di tifosi dei Rangers.

La scena ha suscitato un’ondata di indignazione nel Paese. L'azienda ha preso immediatamente le distanze dal proprio dipendente, licenziandolo in tronco. Intanto, anche la polizia scozzese ha aperto un’indagine ufficiale per valutare eventuali conseguenze legali del gesto. In un derby che da sempre divide per fede sportiva e radici religiose, la follia di un singolo ha trasformato una rivalità accesa in uno squarcio di profonda disumanità.