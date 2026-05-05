Una lunga storia pronta ad essere interrotta. Quello che lega José Bordalas al Getafe è un gomitolo ormai sciolto quasi del tutto, senza possibilità di essere ancora allungato. Anche questa seconda parentesi dovrebbe interrompersi, nonostante tentativi di estendere l'attuale contratto ci siano stati eccome.

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GETAFE, SPAGNA - 28 NOVEMBRE: Jose Bordalas, allenatore del Getafe CF, dà le istruzioni alla squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Getafe CF ed Elche CF al Coliseum Alfonso Perez il 28 novembre 2025 a Getafe, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Getafe, i problemi economici non convincono Bordalas

José Bordalas il 9 gennaio scorso, al termine della sconfitta del suo Getafe contro la Real Sociedad, era apparso molto chiaro: "". Insomma, una situazione resa insostenibile a causa delle continue. Nello specifico, sarebbe la presenza del salary cup ad infastidire parecchio il tecnico spagnolo.

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Bordalas avrebbe accettato la proposta di rinnovo giunta già la scorsa estate se avesse scorto miglioramenti notevoli. Evidentemente, però, così non è stato. Stando a quanto riferito da MARCA, i problemi economici del club, pertanto, stanno spingendo Bordalas a guardarsi attorno, con possibilità di permanenza al Getafe molto basse. Considerato l'allenatore più rappresentativo del Getafe, avrebbe spesso invocato nuovi acquisti, ma le sue richieste sono rimaste inascoltate dal presidente Angel Torres. Il club, la scorsa estate, ha avuto bisogno di attendere l'ultimo giorno di mercato per poter tesserare ben sei acquisti. Soprattutto nel reparto d'attacco, Bordalas si sarebbe aspettato qualche intervento sostanziale.

Bordalas pronto all'addio? Si scaldano Celestini e Paunovic

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Lo stesso José Bordalas ha ribadito con forza che questa sia stata la stagione più stressante a livello lavorativo, nonostante abbia guidato il club per 8 anni, in due parentesi separate., allenatore svizzero, si preparerebbe dunque a diventare nuovo allenatore del Getafe. Angel Torres pensa a lui come prima alternativa a Bordalas, avendo annunciato di voler lasciare ilInfine, rimane sullo sfondo la candidatura di. Si tratta del Commissario Tecnico della Serbia che potrebbe lasciare la sua Federazione in caso di chiamata da parte di un club chi gli appaia vicino emotivamente. Il figlio di Paunovic, Petar, gioca nelle giovanili del Getafe e chissà che non possa presto raggiungerlo in Spagna.

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