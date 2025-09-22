Il giocatore classe 2005 è stato convocato dalla Nazionale per il Mondiale Under 20 in Cile che parte sabato 27 settembre

Il Getafe, secondo quanto afferma Angel Torres, è stato costretto a lasciare partire Adrian Liso per il Mondiale Under 20 in Cile. Il presidente degli Azulones ha denunciato in diretta tv l'atteggiamento della Federazione spagnola. L'attaccante spagnolo sarà così costretto a saltare quasi un mese di campionato. Angel Torres ha fatto sapere che cederà alle minacce della RFEF, e Liso, autore di 3 gol fino a questo momento, partirà per il Cile.

Le scottanti dichiarazioni di Angel Torres sulla convocazione di Liso — In Spagna c'è una nuova polemica che vede protagonista la Federazione. Questa volta, però, dall'altra parte c'è il Getafe, che con il suo presidente ha lanciato una dura contestazione. Prima della partita con il Barcellona, Angel Torres ha parlato ai microfoni di Dazn sulla questione riguardante la convocazione di Liso con la Spagna Under 20 per i Mondiali in Cile. Il club aveva informato di voler bloccare l'attaccante, ma la risposta della RFEF ha sorpreso il presidente: "Ci hanno minacciato dicendo che ci avrebbero tolto dei punti in classifica".

Torres ha proseguito evidenziando l'assurdità di organizzare questi tornei nel mezzo del campionato: "Squadre come il Castilla perdono cinque titolari e nessuno dice niente. Non capisco come la Fifa possa permetterlo. Siamo costretti a cedere a malincuore. Sono contento quando i giocatori del Getafe vengono convocati, ma ciò deve avvenire durante le apposite soste per le Nazionali, non adesso". L'alternativa sarebbe già pronta. Il club ha infatti ricontattato il 37enne Allan Nyom che si era svincolato dalla squadra in estate.

Il Getafe ha cominciato la nuova stagione con diversi problemi riguardanti la rosa. Nessuna altra squadra de LaLiga ha avuto a disposizione così pochi giocatori come gli Azulones nelle prime partite. Tra partenze, ritardi nelle iscrizioni e infortuni, la squadra alla periferia di Madrid è riuscita ad avere quasi per miracolo un numero sufficiente di giocatori in panchina da poter subentrare. Nella prima giornata, per esempio, aveva in panchina un solo calciatore della prima squadra. Gli altri erano del Getafe B.