Il presidente della squadra spagnola ha aperto più di una porta per il futuro dell'attaccante spagnolo

Federico Grimaldi 4 giugno - 10:48

Il sogno di riportare Álvaro Moratadove tutto è iniziato continua a far battere il cuore dei tifosi azulones. A parlarne è stato direttamente il presidente del Getafe, Ángel Torres, che ha aperto alla possibilità di un clamoroso ritorno dell’attaccante della Nazionale spagnola. Un’idea che sembra ancora lontana nel tempo, ma che lo stesso Torres definisce “un enorme successo” se dovesse diventare realtà.

🚨🔵 Álvaro Morata en #Jugones: "¿Próximo equipo en España? No sé, el Getafe diría. El Sevilla es un gran club, no lo descarto. Voy a hacer todo lo que pueda por jugar en el Getafe, pero no es ahora el tiempo de hacerlo". pic.twitter.com/VPEwQWSxnA

Getafe, Morata non è solo un sogno — Ángel Torres non ha mai smesso di credere nel ritorno di Álvaro Morata. Il presidente del Getafe, intercettato all’uscita dallo stadio, ha parlato con grande entusiasmo dell’attaccante attualmente in forza al Milan e impegnato con la nazionale spagnola. “Vuole tornare? Da quando se n’è andato da bambino. Sono ancora in contatto con i suoi genitori e la sua famiglia”, ha raccontato Torres, confermando così un legame che non si è mai interrotto. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare del futuro dell’attaccante, con il Getafe e il Siviglia tra i club più interessati. Morata stesso, pur smentendo alcune voci di mercato, ha ammesso in TV il suo forte desiderio di tornare a giocare in Spagna, e in particolare proprio nel club dove è cresciuto.

“Portare il capitano in attività della nazionale spagnola sarebbe un enorme successo. Sarebbe qualcosa di straordinario per noi e per tutto il quartiere”, ha dichiarato Torres, lasciando intendere che la porta resterà sempre aperta. “Quando il suo contratto con il Milan scadrà, se vorrà ancora, verrà”. Parole che accendono la fantasia dei tifosi e che trasformano un sogno in una possibilità concreta, anche se ancora lontana nel tempo.