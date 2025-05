Va in scena questa sera l'anticipo di Liga della 34° giornata fra Rayo Vallecano e Getafe , due squadre che per motivi diversi hanno lasciato il segno in questa stagione. La terza squadra della capitale iberica allenata da Iñigo Pérez è partita molto forte, inanellando una serie di successi che l'avevano portato a ridosso della zona europea. Nelle ultime cinque uscite il rendimento è però calato, con soli 4 punti raccolti, frutto di una vittoria in casa dell'Alaves e un pareggio casalingo con il Valencia. Brutto invece il tonfo nel derby con l' Atletico Madrid : un secco 3-0 che ha lasciato i franjirojos a tre lunghezze dall'ultimo posto valido per la qualificazione in Europa.

Discorso leggermente diverso per la squadra di Bordalàs . Il " nuovo Cholo ", come molti lo hanno definito per il calcio ultra-difensivo e anti-estetico , è finito alle cronache calcistiche di tutta Europa per praticare un gioco lungi dallo spagnoleggiante tiqui taca. Tuttavia, anche lo stato di forma del Getafe non è positivo guardando alle ultime 5: quattro KO e un solo successo, contro l'ultima in classifica. Anche loro, come il Rayo, vengono da una sconfitta contro una squadra madrilena. La cittadina di Getafe dista soltanto 22 km a sud dalla capitale . Una caratteristica peculiare? Gli 8 cartellini rossi che sono "volati" nelle ultime dieci di Liga nelle gare della formazione di Bordalàs. Una conseguenza del calcio maschio e irruento praticato dagli Azulones.

Il pronostico di DDD: Rayo Vallecano favorito

Stasera si giocherà in casa del Rayo, che al momento si trova appena sopra al Getafe con due punti di vantaggio. In partenza, l'obiettivo dei due club non riguardava un piazzamento in Conference League ma con il secondo posto della Spagna nel ranking UEFA a scapito dell'Italia, anche società meno abituate all'Europa possono sognare. Dando una sguardo alle due rose, al Rayo mancheranno sicuramente quattro elementi: Mumin e Montiel, infortunati, e Batalla e Ratiu, squalificati; Nyom invece è in dubbio per il Getafe. Gli ultimi due incontri sono finiti in parità: due zero a zero che lasciano presagire la possibilità di un match a reti bianche anche in questa occasione. Le quote, tuttavia, danno favoriti i padroni di casa, vuoi per il fattore campo, vuoi per la maggior costanza della squadra di Pérez. Segneranno entrambe? I pronostici concordano per il sì ma il Getafe ha segnato solo 31 gol in 33 turni, subendone però pochissimi: appena 30. Noi ci sentiamo di azzardare un 1-0 in favore del Rayo, magari con la firma dell'esperto Palazòn.