Spettacolo a Vallecas, il Rayo Vallecano ferma ancora il Real Madrid: il derby termina 3-3

Un Real Madrid sprecone non riesce a ottenere più di un pareggio nel cuore di Vallecas: il derby termina, ancora una volta, in pareggio.

Il Rayo Vallecano risponde a specchio senza significative sorprese e parte subito forte. La formazione di Iñigo Pérez sblocca il risultato dopo appena 4 minuti, grazie ad un cross morbido di Jorge de Frutos che pesca Unai Lopez che, dalla breve distanza, incorna e il pallone finisce all'angolino basso. I primi minuti da parte dei padroni di casa sono perfetti, tant'è che rischiano di trovare anche il secondo gol e, in fase difensiva, i rojinblancos non si fanno sorprendere dagli spunti di Rodrygo .

De Frutos, particolarmente ispirato, prova a sfondare l'area del Real Madrid ma viene atterrato in area a venti minuti dal fischio d'inizio. Il pubblico sugli spalti chiede rigore ed i giocatori del Rayo inseguono l'arbitro, ma il direttore fa continuare a giocare. I Blancos, però, prendono coraggio e tentano di trovare il pareggio grazie al tanto talento di cui gode nel reparto avanzato del campo. Sopratutto Arda Güler impensierisce la formazione di Pérez e, al trentaquattresimo, riceve in area ma spreca l'occasione calciando a lato.

Proprio nel momento migliore del Real Madrid Abdul Mumin sfrutta un ottimo corner battuto da Isi Palazón, e batte per la seconda volta Courtois. Tifosi in estasi al Camp de Vallecas ! Dopo soli tre minuti, però, Federico Valverde fa tornare il Rayo sulla terra con una rete straordinaria da fuori area. Con questo gol l'uruguaiano, stando ai dati Opta, è diventato il calciatore ad aver realizzato più centri da fuori area nei migliori cinque campionati europei.

Secondo tempo

Partita molto divertente nel primo tempo, in cui il Rayo dimostra ancora una volta di non soffrire di complessi di inferiorità verso i cugini di Madrid. Nel secondo tempo il Real Madrid è determinato e parte subito con coraggio alla ricerca del terzo gol, senza dar spazio a iniziative da parte della formazione di Pérez. Arda Guler al cinquantaduesimo segna la rete del 3-2, ma viene annullato per fuorigioco segnalato dal guardalinee; l'appuntamento con il gol, per il Real, è solo rimandato. Il diciannovenne soltanto dopo quattro minuti serve un gran pallone a Rodrygo, che porta i Blancos per la prima volta in vantaggio nel corso di questa partita.