Prima parte di stagione non in linea con le aspettative quella di James Rodríguez al Rayo Vallecano. Il 33enne trequartista colombiano ha provato a spiegare il momento che sta vivendo

Forti e chiare le parole di James Rodríguez. Il 33enne trequartista colombiano, trasferitosi al Rayo Vallecano in estate dopo aver chiuso l'avventura al San Paolo in Brasile, non sta trovando grande continuità in questa prima parte di stagione. Anzi, possiamo dire che l'ex Porto, Monaco, Real Madrid e Bayern Monaco sia diventato un oggetto misterioso dalle parti di Vallecas.

Il miglior marcatore dei Mondiali brasiliani nel 2014 (6 centri in quell'edizione che si concluse con l'eliminazione della sua Colombia ai quarti di finale per mano del Brasile) doveva essere la stella del Rayo Vallecano. Le aspettative, però, almeno fino a questo momento sono state largamente disattese. James Rodríguez ha collezionato appena 6 presenze in Liga, di cui una partendo dal primo minuto, con nessun gol e assist all'attivo. Il colombiano ha confezionato solo un passaggio vincente per il gol di Pedro Diaz nella vittoria per 3-2 del Rayo sul campo dell'Unionistas de Salamanca CF, club militante nel Gruppo 1 della Primera Federacion (terza divisione spagnola). Davvero troppo poco per un calciatore talentuoso come lui...

James Rodriguez pronto a cambiare strada... — Il primo a non essere soddisfatto del rendimento, ma ancor di più del suo scarso impiego in questa prima parte di stagione è lo stesso calciatore. James Rodríguez in una recente intervista a Marca ha spiegato bene la situazione che sta vivendo al Rayo Vallecano: "Mi assumo la responsabilità delle mie azioni, ma il fatto di giocare o no… questo non lo controllo io. Il mio obiettivo è allenarmi bene, stare bene fisicamente ogni giorno, come sono adesso e come ho dimostrato nelle partite giocate con la Colombia.

Lì se non sto bene fisicamente non giocherei nemmeno, per questo cerco di prendermi cura di me, di allenarmi bene nel caso dovessi giocare e di farmi trovare pronto. Sono uno che vive giorno per giorno, non sono uno che parla molto riguardo al futuro. Voglio continuare ad allenarmi giorno per giorno per poter giocare di più. Se non sarà così a quel punto cercherò un'altra strada dove poter giocare. E se non lo farò, cercherò un altro modo per giocare".

Ipotesi Arabia Saudita? — "El Bandido" ha poi parlato della possibilità in futuro di trasferirsi in Arabia Saudita: "Sono già stato in Qatar per otto mesi, nel calcio non si sa mai. Al momento non è nei miei piani andare lì". Sabato 14 dicembre all'Estadio de Vallecas andrà in scena "l'altro" derby di Madrid, quello contro il Real di Carlo Ancelotti. Per un ex come James Rodríguez la partita contro i Blancos non può che avere un sapore speciale e diverso: "È sempre bello giocare contro il Real Madrid.

Un club in cui sono stato felice e ho potuto mostrare tutto quello che potevo dare. Questa partita è sempre speciale. Ho già avuto l'opportunità di giocare contro di loro con il Bayern Monaco in Champions League ed è stata una partita speciale. Forse sarei potuto rimanere un anno o due in più e i miei numeri sarebbero potuti essere anche migliori. In quel momento, a causa delle circostanze, non mi hanno permesso di restare, questo è quanto successo".