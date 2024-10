Mistero James Rodriguez, ieri nemmeno convocato in Copa

Successo ieri in Copa del Rey per il Rey che ha battuto in trasferta il Villamuriel per 5-0. Di James Rodriguez, però, nemmeno l'ombra: il giocatore colombiano non è stato nemmeno convocato per la partita. L'allenatore Inigo Perez ha spigato che il giocatore non è rimasto fuori per motivi tecnici.