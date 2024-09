È stato un "pomeriggio da sogno" perJames Rodriguez , come postato dallo stesso calciatore del Rayo Vallecano sui suoi profili social. Prima l'assist per il gol del compagno di squadra Mosquera nel primo tempo, poi nella ripresa la trasformazione del calcio di rigore che ha regalato il successo alla Colombia contro l' Argentina . Dopo la delusione per la sconfitta in finale di Copa America, la Colombia si rialza e balza al 2° posto nella classifica delle qualificazione al prossimo Campionato del Mondo, in virtù dello 0-0 tra Venezuela e Uruguay .

Ma Scaloni protesta

Al triplice fischio non sono mancate le polemiche da parte del Ct dell'Argentina Lionel Scaloni. L'ex difensore di Lazio e Atalanta si è complimentato con la Colombia, ma ha avuto da recriminare sul penalty che ha deciso l'incontro: "L'arbitro e i cinque del VAR hanno visto un rigore, il resto no. Il calcio è uno sport in cui devi guardare quello che ti circonda, e quello che ha fatto Muñoz dice tutto, non protesta in nessun momento. Devo fare i complimenti alla Colombia, che ha vinto. Pensiamo di aver giocato una buona partita, in linea con le circostanze in cui ci siamo trovati a giocare. Poco altro da dire, dobbiamo rialzarci".