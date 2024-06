Ghana, squadra scende in campo con giocatori “finti” e viene denunciata

Il 28esimo turno della Ghana Premier League è stato caratterizzato da una situazione incredibile. Il Real Tamale United (RTU), 18esimo e ultimo in classifica, è sceso mercoledì in campo contro il Dreams, 11esimo, con giocatori... "finti". Si trattava di calciatori in carne e ossa, ovviamente, ma non di quelli che il club di Tamale aveva inserito nella distinta di gara. A riportarlo è Record.