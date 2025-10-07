Scandalo nel mondo del calcio giapponese. Kageyama è stato scoperto sull'aereo a guardare immagini pedopornografiche.

Lorenzo Maria Napolitano 7 ottobre - 20:32

Il direttore tecnico della Japan Football Association (JFA), Masanaga Kageyama, è stato arrestato la scorsa settimana all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi mentre si recava in Cile per assistere alla Coppa del Mondo Under-20. Secondo il quotidiano Le Parisien, il 58enne è stato fermato dopo che il personale di bordo di un volo Air France lo aveva sorpreso a guardare immagini pedopornografiche sul suo computer nella cabina di business class.

La condanna a Masanga Kageyama — Kageyama è stato condannato ieri da un tribunale di Bobigny a 18 mesi di reclusione con pena sospesa e a una multa di 5.000 euro, per importazione, possesso e conservazione di immagini pedopornografiche. La sentenza prevede anche il divieto di lavorare con minori e di entrare in Francia per dieci anni, oltre all’iscrizione nel registro nazionale francese dei reati sessuali. Durante l’udienza, l’ex tecnico ha ammesso i fatti, spiegando che le immagini erano generate dall’intelligenza artificiale e dichiarando di non sapere che fossero illegali in Francia. Davanti ai giudici ha aggiunto di vergognarsi profondamente per quanto accaduto.

I provvedimenti della Jfa — La Jfa ha affermato che il contratto di Kegeyama sarebbe stato risolto con effetto immediato. "La Federazione vede questa questione profondamente deplorevole e si scusa sinceramente per la preoccupazione e l'interruzione causante". In una conferenza stampa a Tokyo, inoltre, il Segretario generale della JFA Kazuyuki Yukawa ha detto: "Il calcio è una parte della società. Una cosa del genere non può accadere. Dobbiamo lavorare tutti insieme per garantire che ci sia una conformità e una guida complete".

