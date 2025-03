Il Mondiale 2026 comincia passo dopo passo a prendere forma. Dopo Stati Uniti, Messico e Canada, ovvero i paesi che ospiteranno il torneo l'estate del prossimo anno, alla lista delle partecipanti si aggiunge il Giappone. Grazie al 2-0 rifilato al Bahrein, la squadra allenata da Hajime Moriyasu diventa così la quarta squadra a prendere parte alla Coppa del Mondo, la prima a riuscirci sul campo. Nella sfida disputata al Saitama Stadium 2002, le reti portano la firma dell'ex Lazio Daichi Kamada (ora al Crystal Palace) e di Takefusa Kubo, attaccante in forza alla Real Sociedad. La qualificazione alla fase finale del Mondiale, l'ottava consecutiva per la squadra del Sol Levante, arriva al culmine di un girone dominato che vede i nipponici al comando con un vantaggio di 9 punti sull'Australia (questa mattina vittoriosa 5-1 sull'Indonesia) seconda in classifica.