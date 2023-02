Giappone, il futuro può attendere: Iniesta “Penso solo a questa nuova stagione”

“Voglio concentrarmi il più possibile sull’inizio della stagione che abbiamo davanti e arrivare nelle migliori condizioni possibili, sia individualmente che come squadra”, ha detto il 38enne centrocampista all’evento di presentazione della J-League 2023, tenutosi a Tokyo. “Per ora mi concentrerò su questa stagione che sta iniziando e deciderò quando toccherà cosa riserva il futuro” , ha chiarito Iniesta sul prosieguo della carriera in campo.

“Non vedo l’ora di iniziare la stagione in casa e l’Avispa è un avversario molto difficile che non ci permetterà di giocare facilmente”, ha avvertito l’Illusionista.

L’ex giocatore del Barcellona e della Nazionale spagnola ha aggiunti di sperare che il suo Vissel “impari” dalla deludente stagione precedente, in cui la squadra è arrivata tredicesima dopo aver passato molte giornate in zona retrocessione e aver avuto quattro allenatori.

Don Andrés, arrivato a Kōbe nel 2018, ha un contratto con la società nipponica fino a fine 2023, dopo averlo prolungato nel 2021. Tuttavia, il calciatore, che compirà 39 anni il prossimo 11 maggio, ha dichiarato in un’intervista all’agenzia di stampa EFE lo scorso dicembre che, per il momento, non vede vicino il suo ritiro dal calcio professionistico.