Sono state ore di enorme commozione in Argentina per la scomparsa di Miguel Ángel Russo, allenatore del Boca Juniors e una delle figure più amate del calcio in tinte albiceleste. Il tecnico, 69 anni, era malato da tempo e le sue condizioni si erano aggravate nell'ultimo periodo. L'ultimo tributo, soltanto in ordine cronologico, è arrivato nella notte e porta la firma del figlio Ignacio, attaccante del Tigre in gol nella sfida contro il Newell's Old Boys.
Gioia e lacrime nel ricordo di Miguel Ángel Russo: il figlio Ignacio segna e gli dedica il gol
Ignacio Russo dedica la rete al padre scomparso—
Negli ultimi giorni, il calcio argentino ha perso una figura importante come quella di Miguel Ángel Russo, ormai ex allenatore del Boca Juniors. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute hanno avuto un peggioramento e l'8 ottobre, all'età di 69 anni, è venuto a mancare. Nella massima divisione argentina gioca anche il figlio del compianto allenatore, l'attaccante classe 2000 del Tigre Ignacio. Nonostante il lutto che l'ha colpito, il numero 29 dei rossoblù ha voluto giocare ieri sera contro il Newell's Old Boys. Durante il minuto di silenzio per il padre, Russo jr non ha trattenuto le lacrime, cosa che è successa anche al 22esimo dopo aver sbloccato la partita, poi terminata 1-1.
Dopo la partita, Ignacio ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche del compianto padre: "Sono stati mesi, settimane e giorni molto duri. Ho preso la decisione di giocare perché ne avevo bisogno per me stesso e perché anche lui voleva che giocassi . Ho parlato con Diego Dabove e con le persone del club. Insieme, mi hanno sostenuto e mi hanno mostrato molto rispetto. La verità è che sono felice; è un giorno per ricordarlo col sorriso, perché se aveva una caratteristica, era il suo sorriso. È un bacio al cielo, e sono sicuro che sia felice ovunque si trovi. Per me lui era semplicemente Miguel , con cui ho parlato tanto, discutevo, prendevo un caffè o mi arrabbiavo senza parlargli. Mi piaceva molto e lui ha continuato a stare con me. Voleva che giocassi a calcio e io ho mantenuto quella promessa nella vita".
