Dopo la partita, Ignacio ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche del compianto padre: "Sono stati mesi, settimane e giorni molto duri. Ho preso la decisione di giocare perché ne avevo bisogno per me stesso e perché anche lui voleva che giocassi . Ho parlato con Diego Dabove e con le persone del club. Insieme, mi hanno sostenuto e mi hanno mostrato molto rispetto. La verità è che sono felice; è un giorno per ricordarlo col sorriso, perché se aveva una caratteristica, era il suo sorriso. È un bacio al cielo, e sono sicuro che sia felice ovunque si trovi. Per me lui era semplicemente Miguel , con cui ho parlato tanto, discutevo, prendevo un caffè o mi arrabbiavo senza parlargli. Mi piaceva molto e lui ha continuato a stare con me. Voleva che giocassi a calcio e io ho mantenuto quella promessa nella vita".