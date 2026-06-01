Una giocata apparentemente ordinaria si è trasformata in un episodio discusso e già virale: è quello che è successo nel corso dell'amichevole tra Svizzera e Giordania in vista del Mondiale, nella quale un errore di lettura da parte dell'attaccante degli ospiti ha spalancato le porte alla Nazionale svizzera.

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La scelta di Musa Al-Taamari

Tutto nasce dalla scelta dell'attaccante giordano,, di rinnegare il blocco basso - a dire il vero, bassissimo - e invitare i compagni ad alzare la pressione sulla rimessa dal fondo di. L'idea era quella di recuperare il pallone nella metà campo della Svizzera, ma il piano si è rivelato un boomerang. La Nazionale diè uscita con grande pulizia dalla pressione della Giordania, trovando spazio alle spalle della linea avanzata degli avversari e costruendo un'azione verticale rapidissima. Con soli 3 passaggi, la Svizzera è arrivata in porta, concludendo la trama con la rete di

Una scelta da parte dell'attaccante che evidentemente non è stata preorganizzata dal tecnico giordano, Jamal Sellami, e che si è tradotta con reazioni incredule e beffarde da parte del mondo social.

DOHA, QATAR - 20 GENNAIO 2024: Musa Al-Taamari della Giordania, controlla palla sotto la pressione di Lee Ki-je e Kim Min-jae della Corea del Sud durante la partita del Gruppo E della Coppa d'Asia allo stadio Al Thumama. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

Due qualificate al Mondiale

La sfida di San Gallo, in Svizzera, rappresentava un test di preparazione per due Nazionali già certe dalla partecipazione al, che avrà inizio l'con le sfide tra. La Svizzera di Murat Yakin ha confermato la propria solidità, imponendosi con un netto 4-1 e mostrando una manovra fluida e ben strutturata, come dimostrato proprio nell'occasione della vicenda targata

Per la Giordania invece si tratta di una storica qualificazione alla prima Coppa del Mondo della sua storia e, nonostante il risultato pesante e l'episodio di cui si è rivelata protagonista, il suo percorso di crescita continua utilizzando queste amichevoli per misurarsi contro avversari di livello internazionale.

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Un segnale in vista della Coppa del Mondo

Al di là del risultato, l'azione nata da quel pressing mal calibrato offre una lezione preziosa alla: contro squadre organizzate come la Svizzera, basta una scelta sbagliata per concedere metri e occasioni agli avversari. Un dettaglio che farà scuola alla Nazionale del CT Sellami e che al Mondiale può fare tutta la differenza.

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