Il calciatore dei gunners ha giocato la finale di Champions fino all'ultimo minuto e adesso rischia di pagarne le conseguenze
L'Arsenal festeggia comunque! I Gunners sfilano sul bus con la Premier League
A pochissimi giorni dal calcio d'inizio dei Mondiali 2026, una brutta notizia scuote il ritiro della Francia. William Saliba, pilastro della retroguardia transalpina, rischia seriamente di dover saltare la spedizione. Secondo quanto rimbalza dalla stampa francese, il centrale avrebbe riportato un serio contraccolpo fisico durante la tiratissima finale di Champions League persa dal suo Arsenal contro il PSG. Il Ct Didier Deschamps si trova ora a gestire una vera e propria emergenza dell'ultimo minuto per un giocatore che era già stato ufficialmente inserito nella lista dei convocati.
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Il sacrificio a Parigi e le condizioni del difensoreLa natura esatta del problema clinico non è ancora stata resa nota nel dettaglio, ma l’allarme è ai massimi livelli. Saliba ha vissuto da una stagione straordinaria, venendo premiato come miglior difensore della Premier League trascinando i Gunners alla vittoria del titolo. Proprio il suo immenso attaccamento alla maglia potrebbe avergli teso una trappola: il venticinquenne ha voluto stringere i denti rimanendo in campo per tutti i 120 minuti della finale di Parigi. Uno sforzo titanico in una finale dove le due squadre sono arrivate stremate alla fine. Questo sforzo fisico ha inevitabilmente aggravato una lesione preesistente con cui il giocatore conviveva già da qualche tempo.
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I possibili sostituti e il regolamento FIFAIn attesa di esami strumentali definitivi, lo staff medico francese sta valutando le possibili alternative per non farsi trovare impreparato. Se il forfait di Saliba sarà confermato, i primi nomi sulla lista dei sostituti sono quelli di Castello Lukeba, autore di un'ottima annata con il RB Lipsia, e Axel Disasi del West Ham. Fortunatamente per Deschamps, i regolamenti FIFA offrono una via d'uscita: le norme consentono infatti la sostituzione last-minute di un calciatore inserito nei 26. L'unica condizione perchè questo accada è che l'infortunio sia ufficialmente certificato prima del match di debutto nel torneo.
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