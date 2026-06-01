A pochissimi giorni dal calcio d'inizio dei Mondiali 2026, una brutta notizia scuote il ritiro della Francia. William Saliba, pilastro della retroguardia transalpina, rischia seriamente di dover saltare la spedizione. Secondo quanto rimbalza dalla stampa francese, il centrale avrebbe riportato un serio contraccolpo fisico durante la tiratissima finale di Champions League persa dal suo Arsenal contro il PSG. Il Ct Didier Deschamps si trova ora a gestire una vera e propria emergenza dell'ultimo minuto per un giocatore che era già stato ufficialmente inserito nella lista dei convocati.

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: William Saliba dell'Arsenal reagisce dopo un contrasto con Désiré Doué del Paris Saint-Germain durante la finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena il 30 maggio 2026 a Budapest, Ungheria. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

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Il sacrificio a Parigi e le condizioni del difensore

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I possibili sostituti e il regolamento FIFA

La natura esatta del problema clinico non è ancora stata resa nota nel dettaglio, ma. Saliba ha vissuto da una stagione straordinaria, venendo premiato come miglior difensore della Premier League trascinando ialla vittoria del titolo. Proprio il suo immenso attaccamento alla maglia potrebbe avergli teso una trappola:rimanendo in campo per tutti i 120 minuti della finale di Parigi. Uno sforzo titanico in una finale dove le due squadre sono arrivate stremate alla fine.con cui il giocatore conviveva già da qualche tempo.In attesa di esami strumentali definitivi, lo staff medico francese sta valutando le possibili alternative per non farsi trovare impreparato., i primi nomi sulla lista dei sostituti sono quelli di, autore di un'ottima annata con il RB Lipsia, edel West Ham. Fortunatamente per Deschamps, i regolamenti FIFA offrono una via d'uscita: le norme consentono infatti la sostituzione last-minute di un calciatore inserito nei 26. L'unica condizione perchè questo accada è che l'infortunio sia ufficialmente certificato prima del match di debutto nel torneo.

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