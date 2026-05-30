La marcia di avvicinamento ai prossimi, attesissimi Mondiali regala un sorriso a metà per la Scozia del commissario tecnico Steve Clarke. La formazione britannica è scesa in campo per un test amichevole contro la nazionale di Curaçao (entrambe le squadre parteciperanno alla grande rassegna iridata), ma l'attenzione generale si è purtroppo spostata quasi subito dall'esito del campo all'infermeria. A tenere in grandissima ansia tutto l'ambiente scozzese sono infatti le condizioni fisiche di Billy Gilmour.

Il talentuoso centrocampista di proprietà del Napoli è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena quaranta minuti dal fischio d'inizio, prima ancora che terminasse la prima frazione. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, il regista ha accusato un doloroso problema al ginocchio. Pur essendo riuscito a lasciare il campo sulle proprie gambe, lo ha fatto sotto lo sguardo visibilmente preoccupato e teso dello staff medico scozzese.

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BREAKING: Scotland manager Steve Clarke has spoken to the media after Billy Gilmour was forced off in their 4-1 win over Curaçao through injury ⚽️ pic.twitter.com/BjThv5mXjx — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 30, 2026

Fiato sospeso per i Mondiali: attesi gli esami strumentali

La preoccupazione principale dele dell'intera nazione è rivolta, in maniera chiara ed evidente, all'imminente inizio della. Perdere un tassello fondamentale e un faro delproprio a ridosso della competizione rappresenterebbe un colpo durissimo per le ambizioni della. Nelle prossime ore, il problema occorso averrà approfondito in modo accurato cone test specifici. Solo i referti medici ufficiali potranno chiarire la reale entità dellaal ginocchio e stabilire definitivamente se questoinatteso metterà a rischio o meno la sua partenza per il torneo intercontinentale. I tifosi scozzesi, così come quelli partenopei, restano dunque col fiato sospeso in attesa di novità rassicuranti.

GLASGOW, SCOZIA - 30 MAGGIO: Billy Gilmour della Scozia e Juninho Bacuna di Curaçao si contendono il possesso palla durante l'amichevole internazionale tra Scozia e Curaçao all'Hampden Park il 30 maggio 2026 a Glasgow, in Scozia. (Foto di WM Sport Media/Getty Images)

La rimonta scozzese: dal rosso a Locadia al poker finale

Infortunio dia parte, laè comunque riuscita a trarre ottime indicazionidal match, portando a casa una convincente vittoria in rimonta per. A sbloccare il risultato dopo un quarto d'ora sono stati a sorpresa gli ospiti, passati in vantaggio con Tahith. La svolta della partita è arrivata al 38' del primo tempo, quandoè rimasto in dieci uomini a causa dell'espulsione di Jurgen, decretata con l'ausilio del VAR. Nel lungo recupero della prima frazione, laha ristabilito la parità con Findlay, entrato in campo proprio per sostituire l'infortunato. Nella ripresa, il dominio britannico si è concretizzato con ladi Lawrencee col calcio di rigore trasformato da Ryan, che ha fissato il punteggio finale.

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