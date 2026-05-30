La Scozia batte Curaçao in amichevole ma trema per Billy Gilmour. Il centrocampista del Napoli è uscito per un infortunio al ginocchio: Mondiale a rischio
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La marcia di avvicinamento ai prossimi, attesissimi Mondiali regala un sorriso a metà per la Scozia del commissario tecnico Steve Clarke. La formazione britannica è scesa in campo per un test amichevole contro la nazionale di Curaçao (entrambe le squadre parteciperanno alla grande rassegna iridata), ma l'attenzione generale si è purtroppo spostata quasi subito dall'esito del campo all'infermeria. A tenere in grandissima ansia tutto l'ambiente scozzese sono infatti le condizioni fisiche di Billy Gilmour.
Il talentuoso centrocampista di proprietà del Napoli è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena quaranta minuti dal fischio d'inizio, prima ancora che terminasse la prima frazione. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, il regista ha accusato un doloroso problema al ginocchio. Pur essendo riuscito a lasciare il campo sulle proprie gambe, lo ha fatto sotto lo sguardo visibilmente preoccupato e teso dello staff medico scozzese.
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BREAKING: Scotland manager Steve Clarke has spoken to the media after Billy Gilmour was forced off in their 4-1 win over Curaçao through injury ⚽️ pic.twitter.com/BjThv5mXjx— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 30, 2026
Fiato sospeso per i Mondiali: attesi gli esami strumentaliLa preoccupazione principale del commissario tecnico e dell'intera nazione è rivolta, in maniera chiara ed evidente, all'imminente inizio della Coppa del Mondo. Perdere un tassello fondamentale e un faro del centrocampo proprio a ridosso della competizione rappresenterebbe un colpo durissimo per le ambizioni della Scozia. Nelle prossime ore, il problema occorso a Gilmour verrà approfondito in modo accurato con esami strumentali e test specifici. Solo i referti medici ufficiali potranno chiarire la reale entità della lesione al ginocchio e stabilire definitivamente se questo infortunio inatteso metterà a rischio o meno la sua partenza per il torneo intercontinentale. I tifosi scozzesi, così come quelli partenopei, restano dunque col fiato sospeso in attesa di novità rassicuranti.
La rimonta scozzese: dal rosso a Locadia al poker finaleInfortunio di Gilmour a parte, la Scozia è comunque riuscita a trarre ottime indicazioni tattiche dal match, portando a casa una convincente vittoria in rimonta per 4-1. A sbloccare il risultato dopo un quarto d'ora sono stati a sorpresa gli ospiti, passati in vantaggio con Tahith Chong. La svolta della partita è arrivata al 38' del primo tempo, quando Curaçao è rimasto in dieci uomini a causa dell'espulsione di Jurgen Locadia, decretata con l'ausilio del VAR. Nel lungo recupero della prima frazione, la Scozia ha ristabilito la parità con Findlay Curtis, entrato in campo proprio per sostituire l'infortunato Gilmour. Nella ripresa, il dominio britannico si è concretizzato con la doppietta di Lawrence Shankland e col calcio di rigore trasformato da Ryan Christie, che ha fissato il punteggio finale.
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