Girona, la nuova mascotte è Canya il labrador e ha un profilo social!

Il Girona si prepara a vivere una notte rovente e che può fare la differenza in questo campionato: il club è pronto a fare il massimo per centrare l’obiettivo stagionale, che resta la permanenza in Liga anche per il prossimo anno. In prospettiva si punta a consolidare il progetto e a crescere, ma l’andamento del campionato rende la salvezza l’unico traguardo concreto. L’aspetto positivo è la compattezza dell’ambiente, con tutte le componenti unite nella stessa direzione. Anche la dirigenza è coinvolta e punta a riempire Montilivi nella sfida di venerdì contro il Maiorca.

ALMERIA, SPAGNA - 14 GENNAIO: Vista generale dell'interno dello stadio prima della partita di LaLiga EA Sports tra UD Almeria e Girona FC al Juegos Mediterraneos il 14 gennaio 2024 ad Almeria, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

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L'appello della società ai tifosi

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Il club ha rivoltoaffinché trasformino lo stadio in una cornice speciale e spingano la squadra verso un risultato positivo. Un’eventuale vittoria porterebbe la formazione, senza però chiudere matematicamente il discorso salvezza, che resterebbe comunque molto più vicino. Per questo la società chiede la massima partecipazione sugli spalti e invita anche chi non potrà essere presente a cedere il proprio abbonamento a parenti o amici, oppure a liberarlo così da consentire ad altri tifosi di occupare il posto disponibile.

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La capienza dello stadio e gli sconti

L’iniziativa del club non si limita al solo appello ai tifosi, ma passa anche da una politica di prezzi più favorevole per favorire una maggiore affluenza. Per la partita sono previsti sconti del 40% per il pubblico generale e del 50% per gli abbonati, con biglietti a partire da 21 euro in tribuna e 31 euro in tribuna d’onore, nell'ottica di rendereuno stadio capace di “coinvolgere, motivare e far sognare”. Sul piano delle presenze, la media stagionale si attesta intorno agli 11.600 spettatori, in linea con l’annata precedente ma leggermente inferiore rispetto alla stagione della storica qualificazione inmentre resta ormai lontano il dato delle circa 5.000 presenze registrate prima della prima promozione.

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