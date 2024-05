Girona esagerato, 7 gol al Granada e Dobvyk prenota il Pichichi

Il Girona chiude la stagione di Liga al 3° posto, ad una sola lunghezza di distanza dal Barcellona , che scenderà in campo domenica al Ramon Sanchez Pizjuan contro il Siviglia . Nell'ultima giornata, davanti ai propri tifosi, la squadra di Miguel Ángel Sánchez Muñoz, meglio conosciuto come Michel , ha letteralmente surclassato il già retrocesso Granada con un roboante 7-0 in cui i protagonisti sono stati Dobvyk e Tsygankov , autori rispettivamente di una tripletta e di una doppietta. Le reti di Garcia e dell'eterno Stuani hanno arrotondato il punteggio.

Il copione della gara non cambia nella ripresa, il Granada tramortito dai colpi del Girona, non riesce a rispondere e presta il fianco all'avversario. Ancora Tsygankov fa poker al 54', ma nel finale si scatena Dobvyk che si porta a casa il pallone e sale in testa nella classifica marcatori di Liga, scalzando momentaneamente Sorloth. In mezzo c'è spazio anche per la 14ª rete stagionale di Stuani che va in doppia cifra per la 7ª stagione di fila.