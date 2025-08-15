Ecco dove poter vedere la diretta della prima partita della stagione 2025/2026 del campionato spagnolo

Filippo Montoli 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 16:50)

Ricomincia il campionato spagnolo. La nuova stagione de LaLiga si aprirà questa sera, 15 agosto, con la partita tra Girona e Rayo Vallecano alle 19:00. Sia la squadra catalana sia quella di Vallecas vogliono partire al meglio. Per i secondi quest'anno c'è la novità Conference League, con la prima partita degli spareggi in programma giovedì prossimo. L'inconsueto doppio impegno campionato-coppa europea potrebbe pesare e i catalani ne sanno qualcosa dopo l'esperienza della scorsa stagione. Ecco dove vedere Girona-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — Nessuna delle due squadre ha ancora giocato partite ufficiali nella nuova stagione. Il Girona ha disputato 5 amichevoli e 1 gara di Copa de Catalunya. Delle prime può contare 3 vittorie e 2 sconfitte. L'ultima è quella con il Napoli per 3-2. La vittoria più importante dei catalani nel pre-campionato è stata con il Wolverhampton, terminata 2-1.

Il Rayo Vallecano ha giocato una amichevole in meno e registrando 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Per prepararsi al meglio alla nuova stagione, che vedrà il club impegnato in Conference League, la squadra ha deciso di affrontare due squadre inglesi, adattandosi subito a ritmi molto alti. Se la prima con il West Bromwich si è conclusa con una sconfitta per 3-2, la seconda è stata molto positiva. Un netto 3-0 sul Sunderland ha lasciato buone impressioni.

Le probabili formazioni — Míchel ha fuori dai disponibili Van de Beek e la punta titolare Abel Ruiz. Dovendo fare a meno di due giocatori chiave, il tecnico del Girona dovrebbe schierare un 4-2-3-1. Gazzaniga tra i pali. Il neo acquisto Rincon e Blind esterni di difesa, accompagnati nel mezzo da Krejcí e Reis. In mediana spazio a Martín e Herrera. Sulla trequarti Roca, Asprilla e Tsygankov proveranno a supportare il macedone Miovski.

Perez è più fortunato del suo collega. Tra gli indisponibili c'è solo Mumin e anche il tecnico del Rayo dovrebbe schierare il 4-2-3-1. Batalla, riscattato definitivamente dal River Plate, difenderà la porta. In difesa, linea a quattro con Balliu, l'ex Lazio Luiz Felipe, Lejeune e Chavarría. In mediana il duo Unai López-Valentín. Trequarti esperta con il trio composto da Díaz, Palazón e De Frutos. L'attacco sarà affidato all'unica punta García.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Rincon, Krejcí, Reis, Blind; Martín, Herrera; Roca, Asprilla, Tsygankov; Miovski. Allenatore: Míchel.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Balliu, Luiz Felipe, Lejeune, Chavarría; Unai López, Valentín; Díaz, Palazón, De Frutos; García. Allenatore: Iñigo Perez.

Girona-Rayo Vallecano, dove vedere la partita — La partita valida per la prima giornata di LaLiga in programma venerdì 15 agosto alle 19:00 allo stadio Montilivi di Girona sarà possibile seguirla in diretta streaming su Dazn. Tutte le partite della nuova stagione saranno visibili in esclusiva sulla piattaforma streaming.