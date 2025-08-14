Girona-Rayo Vallecano, statistiche e precedenti tra le due squadre di Liga

Il match tra la squadra catalana e quella della capitale spagnola inaugurerà la massima competenza spagnola

Jacopo del Monaco 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 18:46)

Alle ore 19:00 di domani ricomincerà la Liga spagnola, con il Girona ed il Rayo Vallecano che daranno il via al campionato 2025/2026. Aspettando il calcio d'inizio, ecco le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre, si affronteranno presso l'Estadi Montilvi.

Girona-Rayo Vallecano, i precedenti — I due club spagnoli, allenati rispettivamente da Michel e da Íñigo Perez, vogliono cominciare bene la nuova stagione ed entrambe, quindi, vogliono conquistare i primi tre punti del campionato. La prima partita in cui i catalani ed il Rayo si sono affrontate risale alla stagione 1956/1957: entrambe militavano nella Segunda División ed il Girona ha vinto fuori casa 1-2.

Quello di domani sarà il match numero 31 e dalle statistiche risulta esserci un equilibrio tra le due squadre spagnole: 12 vittorie del club catalano; il Rayo, invece, ha conquistato la vittoria soltanto una volta in meno rispetto ai suoi avversari di domani; 7 pareggi, di cui l'ultimo risale allo 0-0 della scorsa annata. Per quanto riguarda i gol, invece, il Rayo ha un leggero vantaggio grazie alle sue 43 reti, due in più rispetto ai biancorossi.

In tutta la loro storia, i due club hanno avuto modo di incontrarsi principalmente nella seconda divisione spagnola. Infatti, la stagione calcistica 2018/2019 è stata la primo in cui Girona e Rayo si sono incontrate in Liga. Nella massima competizione spagnola, i catalani hanno le statistiche dalla loro parte grazie a 4 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta, risalente al 2-1 dell'annata precedente in cui Randy Nketa, entrato dalla panchina, ha deciso il match con una doppietta in pochi minuti.

Considerando soltanto le partite in Liga giocate in Catalogna, il Girona ha ottenuto 2 vittorie ed altrettanti pareggi. Il Rayo Vallecano non vince in casa dei biancorossi dagli ottavi di finale della Copa del Rey 2021/2022: quella volta, i Franjirrojos hanno passato il turno vincendo 1-2 grazie alla doppietta di Sergi Guardiola.