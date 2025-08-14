derbyderbyderby calcio estero Girona-Rayo Vallecano, statistiche e precedenti tra le due squadre di Liga

Girona-Rayo Vallecano, statistiche e precedenti tra le due squadre di Liga

Il match tra la squadra catalana e quella della capitale spagnola inaugurerà la massima competenza spagnola
Alle ore 19:00 di domani ricomincerà la Liga spagnola, con il Girona ed il Rayo Vallecano che daranno il via al campionato 2025/2026. Aspettando il calcio d'inizio, ecco le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre, si affronteranno presso l'Estadi Montilvi.

Girona-Rayo Vallecano, i precedenti

I due club spagnoli, allenati rispettivamente da Michel e da Íñigo Perez, vogliono cominciare bene la nuova stagione ed entrambe, quindi, vogliono conquistare i primi tre punti del campionato. La prima partita in cui i catalani ed il Rayo si sono affrontate risale alla stagione 1956/1957: entrambe militavano nella Segunda División ed il Girona ha vinto fuori casa 1-2.

Girona-Rayo Vallecano, statistiche e precedenti tra le due squadre di Liga- immagine 2
Girona, Spagna - 25 settembre 2024: Bryan Gil de Girona ed Unai Lopez del Rayo Vallecano. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

Quello di domani sarà il match numero 31 e dalle statistiche risulta esserci un equilibrio tra le due squadre spagnole: 12 vittorie del club catalano; il Rayo, invece, ha conquistato la vittoria soltanto una volta in meno rispetto ai suoi avversari di domani; 7 pareggi, di cui l'ultimo risale allo 0-0 della scorsa annata. Per quanto riguarda i gol, invece, il Rayo ha un leggero vantaggio grazie alle sue 43 reti, due in più rispetto ai biancorossi.

In tutta la loro storia, i due club hanno avuto modo di incontrarsi principalmente nella seconda divisione spagnola. Infatti, la stagione calcistica 2018/2019 è stata la primo in cui Girona e Rayo si sono incontrate in Liga. Nella massima competizione spagnola, i catalani hanno le statistiche dalla loro parte grazie a 4 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta, risalente al 2-1 dell'annata precedente in cui Randy Nketa, entrato dalla panchina, ha deciso il match con una doppietta in pochi minuti.

Girona-Rayo Vallecano, statistiche e precedenti tra le due squadre di Liga- immagine 3
Girona, Spagna - 29 dicembre 2022: Paulo Gazzaniga del Girona e Radamel Falcao del Rayo Vallecano. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Considerando soltanto le partite in Liga giocate in Catalogna, il Girona ha ottenuto 2 vittorie ed altrettanti pareggi. Il Rayo Vallecano non vince in casa dei biancorossi dagli ottavi di finale della Copa del Rey 2021/2022: quella volta, i Franjirrojos hanno passato il turno vincendo 1-2 grazie alla doppietta di Sergi Guardiola.

