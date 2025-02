Crystal Palace, Glasner: “Sappiamo come affrontare questo derby”

Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha presentato il derby del sud di Londra contro il Fulham tra rivalità e stimoli.

Gennaro Dimonte 21 febbraio 2025 (modifica il 21 febbraio 2025 | 19:12)

Vigilia di derby per il Crystal Palace. Gli "Eagles" saranno ospiti del Fulham in quello che viene chiamato South London derby. Queste due squadre a sud di Londra daranno vita a un match incredibilmente pieno di colpi di scena. Posizione di classifica ambigua per le aquile, al tredicesimo posto in Premier League e fuori dalla lotta per le coppe europee e retrocessione. Stimoli che comunque non mancheranno vista l'importanza di questa sfida per le due comunità londinesi.

Crystal Palace, le parole di Glasner — In conferenza stampa, Oliver Glasner ha spiegato come si prepara un derby: "Quando si giocano tre partite a settimana non c'è tempo per riflettere. L'1-1 contro l'Everton ha fatto riapparire il problema di quando sono arrivato un anno fa: le reti subite nel finale. Il nostro approccio è sempre lo stesso, facciamo qualche errore in più nelle partite casalinghe. Sembra quasi che ci innervosiamo a non segnare la seconda rete. L'atteggiamento è quello di chi vuole vincere sempre e ci sta. Abbiamo avuto tante occasioni per portare a casa la partita ma non le abbiamo sfruttate".

Un focus sugli avversari: "Il Fulham è una squadra molto forte. Giocano con intensità, sono un mix di giovani giocatori fisici con tanta gamba. Sappiamo chi affronteremo domani e abbiamo le soluzioni giuste per controbattere al loro gioco. Ci siamo allenati bene e c'è fiducia nei mezzi dei ragazzi, sono convinto che faremo molto bene. Marco Silva è un allenatore bravissimo e molto ambizioso. Ha un obiettivo preciso così come il suo club, se non c'è unità di intenti le cose non possono combaciare. Molti mi hanno detto che in questo anno ho fatto bene, preferisco non giudicarmi da solo. Avrei potuto fare meglio e questo mi spinge a migliorare me stesso, il club e la squadra".