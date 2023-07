Gli argentini emigrati a Miami 23 anni fa: adesso arriva Messi nella loro nuova città…

Partita da un’idea folle durante una cena tra amici, hanno già radunato 1500 persone alla festa di inaugurazione e cercano di fare il tifo per Lionel ovunque giochi…

Davide Capano Redattore

Un gruppo di amici argentini fece le valigie e lasciò il proprio Paese nel 2000, in piena crisi economica, alla volta di Miami. Quello che non immaginavano è che 23 anni più tardi, gustando un barbecue poche ore dopo aver saputo che Lionel Messi avrebbe continuato la sua carriera all’Inter Miami, hanno avuto la grande idea di creare un gruppo di tifosi della stella argentina e non hanno esitato: hanno dato vita ai “Messias 305 Miami”.

Il numero del nome è dovuto al prefisso telefonico della magica città (305), il coccodrillo nel loro logo è perché nello stato della Florida ci sono tantissimi rettili di questo tipo e lo slogan che li rappresenta al meglio è “siamo tutti uno” in modo che tutto il gruppo si senta parte di esso.

“Faremo una grande festa fuori dallo stadio con le famiglie, sarà molto bello, ci stiamo preparando come abbiamo fatto per il pre-evento, con tamburi, bandiere, tutto, sarà pazzesco, quello che Messi porta ovunque vada e che tocca è l’amore, l’amore familiare e tutto questo”, ha confessato Julio Iglesias, uno dei responsabili.

Hanno aperto l’account Instagram dei tifosi meno di un mese fa e hanno già organizzato la loro prima festa all’Haulover Park (un parco situato a Miami Beach, a 30 minuti dal DRV PNK Stadium), dove hanno partecipato 1500 persone che hanno avuto a disposizione gratuitamente cibo (uno splendido barbecue), bevande, musica e intrattenimento per i bambini: “È stata un’atmosfera super familiare e ci aspettiamo diversi eventi in futuro con personalità argentine”, ha raccontato la giornalista Antonela Fredianelli.

Questo gruppo fanatico di Messi riconosce che non ha nulla a che fare con le “barras” dell’Inter Miami: lo scopo principale è seguire Messi ovunque vada e far sentire a proprio agio il giocatore che considerano il migliore di tutti i tempi.

I “Messias 305 Miami” stanno preparando una grande accoglienza sia per la presentazione di Leo, il 16 luglio, sia per il debutto in campo, il 21 luglio, contro i messicani del Cruz Azul nel match di League Cup 2023.

Per entrare a far parte del fan club, basta seguirli su Instagram, inviare un messaggio privato e poi si viene aggiunti a un gruppo Whatsapp dove verranno trasmesse tutte le informazioni sugli eventi e le attività future. E intanto questi singolari aficionados hanno già dedicato una canzone al sette volte Pallone d’Oro: “Y vamos Messi que tenemos que ganar/Esta es tu hinchada que te viene a alentar/Y vamos Messi que tenemos que ganar la vuelta entera con la copa vamo’ a dar/Mirá que colores: el rosa y el negro/te quedan pintados, qué bien te quedo/Tenemos al mejor/Tenemos al Messias/acá en la Florida/Y fijate vo’/Como olvidar la noche que me enteré/Cuando anunciaban que traían a Lionel/Las otras hinchadas temblaban de miedo/Tenemos a Messi hay que poner huevo/Yo quiero ver a Lionel la copa al Inter traer”.