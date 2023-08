Gol e assist, l’inizio perfetto di Harry Kane: “Sono felice, il Bayern è fantastico”

Esordio con gol per Harry Kane, subito protagonista con la maglia dei bavaresi contro il Werder Brema. Per lui un assist per il primo gol Sané (autore di una doppietta), e la rete del momentaneo 0-2.

L'uomo record del mercato, acquistato per 100 milioni dal Bayern, ha subito impressionato: Kane ha impiegato solo quattro minuti per fornire a Leroy Sane l'assist del primo gol bavarese sul campo del Werder Brema.

Il capitano dell'Inghilterra ha segnato il suo primo gol con il Bayern al minuto 74

L'ottimo debutto di Kane in Bundesliga ha compensato la sua prima apparizione con il Bayern lo scorso fine settimana quando era entrato nel secondo tempo nella sconfitta per 3-0 contro il Lipsia nella Supercoppa tedesca. Harry Kane è il primo inglese a segnare e a fare assist al suo debutto in Bundesliga, ed è il primo giocatore del Bayern Monaco proveniente da un club inglese a farlo dopo Leroy Sané (in arrivo all'epoca dal Manchester City) nel settembre 2020.

Cosè Kane a fine gara ai microfoni di Sky Sports News a Brema: "È stato fantastico. Ci sono state molte chiacchiere e molti preparativi per questa partita, quindi non vedevo l'ora di scendere in campo. È iniziata bene con il gol subito. Poi è stata una partita difficile; abbiamo creato alcune buone occasioni ma siamo rimasti calmi e poi sono riuscito a fare il secondo gol, quindi i ragazzi hanno fatto il resto. Nel complesso, un inizio perfetto e non vedo l'ora che arrivi la prossima settimana e quella successiva". Con un top come lui, anche i tanti allenatori italiani del Fantacampionato avrebbero fatto i salti di gioia...

Interrogato sul suo assist, Kane ha risposto: "Il mio modo di giocare negli ultimi quattro o cinque anni lo dimostra, mi piace scendere in profondità e dialogare con i miei compagni per mettere anche loro in condizione di fare bene. Penso che con il ritmo che abbiamo in questa squadra tutto intorno a me funzioni perfettamente. Ma prima di tutto sono un numero 9, quindi devo entrare in area e cercare la profondità. Sono davvero felice. Abbiamo una squadra fantastica, sono entusiasta di farne parte. I crampi nel secondo tempo? La pre-season è stata un po' altalenante verso la fine e questa è stata la mia prima vera partita. Con il il trasferimento ho cambiato tutto, c'è molto da fare, anche con la famiglia e tutto il resto, quindi è stato solo un piccolo crampo verso la fine".

La prima volta in uno stadio tedesco per una gara di Bundesliga: "Tutto molto diverso probabilmente da alcune delle atmosfere della Premier League che ho vissuto. I nostri tifosi in trasferta sono stati fantastici, ma merito anche ai loro tifosi, anche quelli del Brema sono stati fantastici. Kane farà il suo debutto casalingo in Bundesliga con il Bayern il prossimo fine settimana, quando i campioni in carica affronteranno l'Augsburg all'Allianz Arena domenica 27 agosto alle 16.30.