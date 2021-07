Gold Cup, ecco le semifinaliste: tre certezze e una sorpresa

Ancora tre partite e verrà svelata la vincitrice della Gold Cup 2021. Il 30 luglio l'appuntamento con le semifinali: Messico-Canada da una parte e Stati Uniti d'America-Qatar dall'altra...

Emanuele Landi

La Gold Cup era iniziata con una notizia che aveva tenuto in tanti col fiato sospeso. L'infortunio di Lozano, in particolare, aveva preoccupato i tifosi messicani e quelli del Napoli. La competizione, poi, è proseguita come da copione. Non c'è stata un'attenzione clamorosa al torneo vista la presenza in quest'estate di Europei, Copa America e Olimpiadi ma alla fine ecco le magnifiche quattro.

Le semifinali di quest'edizione della Gold Cup mostrano tre conferme. Alzi la mano chi non avesse pensato a Stati Uniti d'America, Messico e Canada tra le migliori quattro. Le grandi favorite sono arrivate all'obiettivo minimo. Jonathan Dos Santos e compagni, nonostante l'assenza del Chucky Lozano, hanno superato facilmente Honduras (3-0) ai quarti e affronteranno il Canada in semifinale. I biancorossi hanno perso anche loro la rispettiva stella: l'infortunio di Davies tiene in ansia il Bayern ma non ferma i nordamericani contro Costa Rica (2-0). Sarà una semifinale senza i due giocatori più attesi alla vigilia del torneo.

Gold Cup: Messico-Canada e USA-Qatar le semifinali

Gli USA, invece, hanno fatto un po' più di fatica nei quarti di finale. Per superare la Giamaica c'è voluto un grande sforzo da parte degli americani che han lasciato a casa McKennie. La rete decisiva è arrivata solo al 83' da parte di Hoppe che ha steso i Reggae Boys, i quali sorprendentemente hanno preferito tenere in panchina Leon Bailey.

La sorpresa del torneo, invece, è il Qatar: la nazionale ospitante dei prossimi Mondiali è stata invitata per avere un format a 16 squadre ed è arrivata a giocarsi la semifinale. Pirotecnico 3-2 contro El Salvador, dove i qatarioti avanti di 3 han rischiato di subire la rimonta. Il Qatar ha fatto comunque già la storia in questo torneo (con un piccolo record) e ora si giocherà il match contro gli Stati Uniti: sfida che qualcuno sui social ha già definito, in maniera non proprio carina, l'Oil derby (oil uguale petrolio).