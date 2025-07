Jimenez e Alvarez ribaltano la rete di Richards e portano in trionfo "El Tricolor": Pochettino soddisfatto nonostante la sconfitta

Mattia Celio 7 luglio 2025

Gli Stati Uniti si possono definire la patria del calcio per questa estate, perché nel paese a stelle e strisce non solo si sta disputando il Mondiale per Club ma, nello stesso tempo, si è disputata anche la Gold Cup. Ieri sera al NGR Stadium di Houston è andata in scena la finale del torneo del Nord e Centro America tra Messico e Stati Uniti, partita che ha visto trionfare El Tricolor per 2-1. Per i messicani si tratta del decimo trionfo della loro storia.

Gold Cup, arriva la decima per il Messico: USA battuti 2-1 — Il Messico ha fatto la storia della Gold Cup. Al NGR Stadium di Houston, davanti a più di 70 mila spettatori, El Tricolor ha battuto gli Stati Uniti per 2-1. La Nazionale messicana vince così la competizione per la decima volta. Prima squadra ad andare in doppia cifra. Partita sbloccata dopo soli quattro minuti da Chris Richards, abile a sfruttare un perfetto calcio di punizione di Sebastian Berhalter: cross al centro e potente colpo di testa del difensore del Crystal Palace che ha colpito la parte inferiore della traversa e ha superato la linea.

Per gli americani, però, si è trattata dell'unica occasione in un primo tempo dominato dal Messico. Dopo una clamorosa occasione al 24' con Gilberto Mora, di soli 16 anni, la squadra di Javier Aguirre ha trovato il pareggio alla mezz'ora di gioco. Marcel Ruiz ha effettuato un passaggio superbo per il veterano Raul Jimenez, che ha piazzato un tiro imprendibile in fondo alla rete. Lo stesso Jimenez ha dedicato il goal al suo amico Diogo Jota, scomparso tre giorni fa in un incidente stradale, esibendo una maglietta con il nome e il numero 20 dell'ex compagno di squadra del Wolverhampton.

Nel secondo tempo la musica non cambia. Il Messico continua a creare occasioni e al 77' raccoglie i suoi frutti, su calcio piazzato. Álvarez segna di testa ma all'inizio l'arbitro annulla per fuorigioco poi però viene corretto dal VAR. Stati Uniti che però recriminano per un presunto fallo di mano di Jorge Sánchez in area, non punito. Nei minuti finale la squadra di Mauricio Pochettino cerca il pareggio ma il risultato non cambia. Il Messico alza così la sua decima Gold Cup, la seconda consecutiva. Conclusione amara per l'ex allenatore di Chelsea e PSG, tuttavia soddisfatto di essere arrivato vicino alla vittoria con una squadra di riserve: "Ottimo segnale in vista del Mondiale" - ha poi dichiarato in conferenza stampa.