Goleada storica targata Pioli: Al-Nassr devastante, 9-0 senza pietà

Goleada storica: l’Al-Nassr di Pioli domina 9-0 senza Ronaldo

L’Al-Nassr ha firmato una delle prestazioni più travolgenti della stagione nella 31ª giornata della Saudi Pro League, demolendo l’Al-Okhdood con un incredibile 9-0, il successo più ampio da quando Stefano Pioli è subentrato alla guida tecnica del club saudita. Nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo, tenuto a riposo, i gialloblù hanno dominato in lungo e in largo, mettendo in campo un’intensità e una qualità tecnica che hanno schiacciato l’avversario. Sadio Mané è stato il grande protagonista della serata, realizzando quattro gol, seguito dalla doppietta di Jhon Durán, arrivato nel mercato invernale, e dalle reti di Marcelo Brozović (ex Inter), Marran e Yahya.