Gonzalo Garcia stende la Juve: “Il paragone con Raul? Lusinghiero, ma…”

Il classe 2004 regala il successo al Real Madrid con una zuccata decisiva contro la Juventus negli ottavi del Mondiale per Club. Dopo la partita, l'attaccante ha commentato con umiltà il paragone con Raul Gonzalez...

Il Real Madrid ha staccato il pass per i quarti di finale del Mondiale per Club grazie a una zuccata vincente di Gonzalo Garcia , che ha firmato l’1-0 contro la Juventus .

Ai microfoni di DAZN, il giovane attaccante spagnolo ha dichiarato: "Sono molto felice, ma ancora di più per la vittoria e per il modo in cui la squadra ha lavorato e combattuto fino alla fine".