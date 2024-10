Gonzalo Higuain torna all’Inter Miami: sarà il mental coach dei giovani

L'ex attaccante argentino torna nel mondo del calcio. A due anni dall'aver appeso le scarpette al chiodo, Higuain torna in America, dove aveva giocato l'ultima partita. Farà parte dello staff dell'Inter Miami, guidato dal fratello Federico . Più precisamente, Higuain si occuperà di un aspetto molto importante per la squadra californiana: gli sarà affidata la crescita e lo sviluppo della selezione giovanile. Un ruolo che si avvicina molto a quello di mental coach, che in passato lo aveva già affascinato.

Solo un calciatore della sua esperienza, che ha calcato i campi di mezzo mondo, può ricoprire una mansione così delicata. Affinare il talento dei giovani, educarlo, prima di scendere in campo. La quotidianità sotto i riflettori, accumulata dentro e fuori dal campo, è la skill adatta per chi è demandato a tracciare la strada per quei ragazzi che hanno sì talento ma hanno bisogno venga educato.

Gonzalo Higuain ha conosciuto il grande calcio europeo quando è approdato al Real Madrid, in seguito al trasferimento dal River Plate nel 2007. In Spagna, rimane per sette stagioni e mezza. Con l'avvento di Rafa Benitez sulla panchina del Napoli nel 2013, Higuain l'ha seguito in maglia azzurra: in Campania, è rimasto tre anni, prima di giocare per la Juventus. Il trasferimento dal Napoli alla Juventus è, tuttora, quello più remunerativo per le casse della squadra azzurra: ben 94milioni di euro, per quello che è stato, con 36 gol, il capocannoniere della stagione 2015/2016. A Torino rimane fino al 2018. Seguono due esperienze poco brillanti fra Milan e Chelsea. Ritorna alla Juventus nel 2019-2020 sotto la guida di Maurizio Sarri, già avuto al Napoli ed al Chelsea. Infine, chiude la carriera negli Stati Uniti nel 2022.