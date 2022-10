Derby della Florida ok e playoff assicurati: il Pipita Higuain fa gli straordinari

Il Pipita è in forma strepitosa nonché il protagonista assoluto delle quattro vittorie consecutive della sua squadra, in cui ha segnato 6 reti.

Gonzalo Higuain ha deciso di lasciare il calcio giocato a fine stagione, ma adesso sta ancora giocando e i gol li sa ancora fare. Come dimostrato nel derby della Florida.

Spiace per Orlando ma...

Grazie anche alla sua doppietta l'Inter Miami ha battuto 4-1 l'Orlando City e stacca il pass per i playoff. Il 34enne attaccante argentino è andato in gol al 38esimo e al 52esimo minuto (su rigore) portando a quota 16 gol il suo bottino.

Il Pipita è stato decisivo per la qualificazione della squadra di David Beckham (con Phil Neville in panchina) ai playoff. Di Leonardo Campana e Lassiter le altre reti per l'Inter Miami.