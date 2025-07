Grande colpo di mercato: Wayne Rooney è il nuovo acquisto… della BBC

A molti iniziava a sorgere il dubbio che non fosse tagliatissimo per la panchina, dopo diverse stagioni deludenti: la leggenda dei Red Devils ha quindi deciso di provare a reinventarsi in tv

Alessandro Savoldi 7 luglio - 11:31

Wayne Rooney è sicuramente uno dei calciatori inglesi più importanti di questo millennio. L’ex capitano del Manchester United non sta però avendo la stessa fortuna in panchina, dove i risultati sono decisamente negativi. Il nativo di Liverpool ha quindi deciso di darsi alla televisione, con un contratto particolarmente ricco.

Rooney, l'inizio della carriera in panchina e l'approdo alla Bbc — Dopo le stagioni claudicanti in Championship con Birmingham City e Plymouth, Rooney ha deciso di abbandonare il mestiere dell’allenatore, almeno per un po’. L’ex attaccante della nazionale inglese ha firmato un ricchissimo contratto con la Bbc, che porterà nelle sue tasche una somma intorno ai 900.000 euro per le prossime due stagioni. Sarà uno dei “pundit” di Match of the Day, programma storico dell’emittente britannica. Il termine inglese “pundit” indica gli ex calciatori che partecipano alle trasmissioni televisive e radiofoniche come opinionisti. Il contratto di Rooney prevede anche un’opzione per un ulteriore rinnovo biennale.

La Bbc punta forte su Rooney anche e soprattutto in vista della Coppa del Mondo 2026. La sua presenza, unita a quella di leggende del calibro di Ferdinand, Shearer e Kompany, aumenterà sicuramente l’interesse per i salotti pre e post-partita. Una fonte interna della Bbc ha rivelato a The Sun: “Wayne è fatto per la televisione, è caloroso, spiritoso e conosce tutto ciò che c’è da sapere sul calcio. Ha ancora un amore profondo per questo sport. Si trova benissimo con tutti, sia con chi sta dietro che con chi sta davanti alla telecamera”. Ha poi aggiunto: “Si tratta di una persona piacevole, che ha fatto una bella figura nelle sue prime apparizioni. Dai social media si vede come anche gli spettatori lo apprezzino molto”.

Rooney ha iniziato la sua carriera da allenatore al Derby County: dopo due stagioni, la squadra è retrocessa in League One. Poi l’avventura in Mls, con il DC United: anche qui il rendimento non è stato esaltante, con un 23° posto nell’unica stagione completa in panchina. Infine le due esperienze in Championship, con solo 6 vittorie su 38 partite allenate, a Birmingham e Plymouth. Un avvio di carriera tutt’altro che da sogno: chissà che con un microfono in mano Rooney possa tornare a sentirsi a suo agio come quando indossava gli scarpini.