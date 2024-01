Grasshopper, cambio di proprietà e svolta: ma adesso c’è il derby…

Domenica 28 gennaio alle 16.30 il Grasshopper affronta il suo primo derby di Zurigo dopo il cambio di proprietà. Ci sono undici punti di differenza fra o Zurigo, terzo a quota 32, e lo stesso Grasshopper non a quota 21. Si gioca dopo l’acquisto del club da parte del Los Angeles FC, annunciato nelle scorse ore.

La ricca proprietà americana promette successo: non subito, ma successo

Ai tifosi del Grasshopper, è richiesta una scelta di campo. Da un lato l’ennesimo atto di fede, nella speranza di aver oramai toccato il fondo. Dall’altro lo smarrimento, e ulteriore disaffezione, a fronte di un oggetto di culto diventato mera merce di scambio. Werner Bosshard, storico, tifoso, e co-autore del libro dedicato ai 136 anni del club: Grasshoppers, Fussball in Zürich seit 1886, dichiara a Cdt.ch: "Voglio credere alla bontà dell’operazione con Los Angeles FC. La precedente cessione ai cinesi aveva costituito un’umiliazione. Oggi regna un sentimento diverso. Quasi di fiducia, alla luce delle competenze molto più profilate e professionali del gruppo statunitense".

Una variabile è comunque innegabile: l’identità del sostenitore-medio - in questi anni - ha sofferto pure per l’assenza di uno stadio proprio. E, di riflesso, per la convivenza forzata con lo Zurigo al Letzigrund. "Molto passa dalla futura casa del Grasshopper" conferma Bosshard. "La aspettiamo da troppo tempo. E mentre aspettiamo, lentamente, il popolo al seguito dellas quadra continua a calare".