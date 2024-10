Grasshoppers-Zurigo, élite contro proletariato: la storia della rivalità

Grasshoppers-Zurigo dal 1897 ad oggi: la storica rivalità che va oltre il campo

Come per molte altre città, la stracittadina di Zurigo fu in origine un confronto tra strati sociali differenti prima di un gruppo di tifosi. Il Grasshopper, infatti, è stato sempre considerato come il club "elegante" della Svizzera, a rappresentanza della cosiddetta élite. All'opposto, invece, lo Zurigo fu l'emblema della popolazione proletaria di fine 1800 e si presentava come il club dei lavoratori.