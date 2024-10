Grealish contro l’ex Southgate: “Non capisco perché non mi abbia convocato”

Parla Grealish "Ho esperienza, meritavo la convocazione"

Dal ritiro della propria nazionale, impegnata nelle partite di Nations League, Grealish rilascia un'intervista a BBC Radio 5 Live. "Sarò onesto, non ero per niente d'accordo con la decisione. È stato uno dei momenti più difficili della mia vita". Nonostante ammetta di non aver disputato una stagione all'altezza, sostiene che, la sua esperienza, sarebbe stata utile: "Serve un po' di equilibrio in ogni posizione in campo e ora mi considero un giocatore abbastanza esperto. Ho vinto tanto e penso che avrei dovuto essere convocato". Attualmente Grealish è di nuovo nell'orbita della nazionale dei tre leoni, grazie al nuovo selezionatore Lee Carsley, ed è spinto da una grande voglia di rivincita: "Ringrazio l'allenatore Lee Carsley per avermi dato questa possibilità e per aver creduto in me. Questo ovviamente ha significato molto. Quando in carriera ho avuto allenatori che comunicavano con me, e che si fidavano, ho sempre dato il meglio di me: è il caso di Carsley, che mi apprezza davvero e me lo fa capire, ho solo cose positive per lui".