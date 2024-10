Inghilterra-Grecia, esordio internazionale per l’arbitro Andrea Colombo

Dal battibecco con i Maldini al Derby di Milano, l'arbitro italiano Andrea Colombo farà il suo esordio in campo internazionale a Wembley dove dirigerà la sfida di Nations League tra Inghilterra e Grecia

Vincenzo Bellino Redattore 7 ottobre - 14:58

La gara di Uefa Nations League (League B) tra Inghilterra e Grecia, in programma giovedì 10 ottobre al Wembley Stadium di Londra (calcio d'inizio ore 20:45) sarà diretta dall'italiano Andrea Colombo, all'esordio in campo internazionale.

Chi è Andrea Colombo — Classe 1990, Andrea Colombo, arbitro internazionale della sezione di Como inizia la sua carriera arbitrale nel 2006, venendo promosso in Serie C nel 2017. Il debutto in Serie A avviene nel 2021, con Torino-Empoli. Nel 2023 dirige il suo primo big match tra Napoli e Atalanta. Nel 2023 riceve due prestigiosi premi: il Premio "Luca Colosimo" come miglior giovane arbitro e, a dicembre, viene nominato arbitro internazionale, entrando così a far parte della lista FIFA per il 2024.

Lo scorso anno Colombo ha diretto il derby di Milano di ritorno tra Inter e Milan (2-1), che consegnò ai nerazzurri il 20° tricolore. Di recente, in un'intervista concessa ai microfoni di Telelombardia, ha ripercorso alcune decisioni arbitrali prese nella stracittadina milanese: "Rigore su Theo? Non era rigore, lo dico in totale serenità. Fa parte della zona grigia in cui il Var non può intervenire. Espulsione di Calabria? C’è stata una condotta violenta segnalata dal mio assistente, e Rocchi dice sempre che queste sono decisioni di campo".

E quel precedente con i Maldini — L'esordio in campo internazionale nel Tempio del Calcio, il giusto premio per una carriera in ascesa, nonostante un inizio particolare. Nel 2018, durante Milan-Chievo Primavera, Colombo fu accusato di atteggiamenti provocatori nei confronti di alcuni giocatori del Milan, compreso Daniel Maldini. Questo portò alla squalifica di Paolo Maldini e del difensore Andrea Conti, con successivi ricorsi parzialmente accolti.

La procura federale squalificò Colombo per due mesi per frasi denigratorie verso alcuni calciatori, ma il caso fece scalpore per il coinvolgimento della famiglia Maldini. Qualche anno dopo i due, Maldini senior e Colombo, si rincontrarono nuovamente prima di un Bologna-Milan e Paolo gli disse: "Bello ritrovarsi dopo anni, siamo cambiati entrambi".