Greco, gol europeo con La Fiorita: in tribuna Erdogan

Serata storica per i sammarinesi de La Fiorita, impegnati nel secondo turno di Conference a Istanbul contro il Başakşehir sotto gli occhi del presidente turco Erdogan. Grande emozione anche per Greco.

Emanuele Giacometti 26 luglio 2024 (modifica il 26 luglio 2024 | 10:07)

La prima volta in un grande palcoscenico è stata veramente un'emozione grandissima per i sammarinesi de La Fiorita. Un Davide contro Golia, andato in scena ieri sera allo stadio Terim di Istanbul nell'andata del secondo turno di Conference League. Un Başakşehir di qualità superiore, in una cornice da grande evento, arricchita pure dalla presenza del presidente Erdogan in tribuna, tornato allo stadio dopo cinque anni.

Una favola da raccontare — Per i sammarinesi invece, una favola da raccontare ai propri nipoti, anche se il Başakşehir, giustamente, non ha fatto sconti. Un 6-1 che non ammette repliche e che di fatto, qualifica già i turchi al turno successivo. Tra sei giorni nella Repubblica del Titano, la gara di ritorno sarà solo una formalità.

Partita a senso unico — I turchi si sono dimostrati subito carichi e al 5' la sbloccano con Ozac, che sfrutta un disimpegno non brillantissimo della difesa sammarinese. ll raddoppio parte direttamente dal rinvio del portiere: la sfera arriva a Davidson che controlla e punta la porta, salta Mazzotti e poi trafigge Vivan. Il tris del Başakşehir lo firma il brasiliano Figueiredo che con un pallonetto supera l'estremo difensore ospite. Nel finale di tempo ecco anche il poker firmato Kemen. Nella ripresa, la squadra di Atan, continua a spingere e il 5-0 lo segna ancora Figueiredo da dentro l'area. Nel mezzo, il gol storico di Greco, su suggerimento di Cicarelli, ed infine, il sesto gol turco firmato dall'ex Milan, Piatek.

Greco, l'emozione della prima volta — Emozione grandissima per Nicola Greco, autore del gol sammarinese dopo un'invenzione di Cicarelli. Per il ragazzo primo gol in Europa della sua carriera. “Sono contentissimo. E' un'emozione unica -ha detto il calciatore a San Marino Tv-. Non me l'aspettavo. Adesso mi godo questo momento. Cicarelli mi ha dato veramente una gran palla, nello spazio. Io ho tagliato bene ed è arrivata la rete. Purtroppo il divario con loro si è visto, fisicamente e tecnicamente sono un'altra categoria. Ora la partita di ritorno. Proveremo a mettercela tutta fino alla fine”.