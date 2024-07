La Fiorita al top in Conference: decisivo l’italiano Pezzi

La Fiorita riscrive la storia. Tutto vero. Per i piedi di Enrico Pezzi è passata la qualificazione della squadra sammarinese al secondo turno preliminare di Conference League . In casa dell'Isloch Minsk, arriva una vittoria ai calci di rigore, dopo che un gol nei tempi regolamentari di Jacopo Semprini aveva rimesso tutto in carreggiata, visto che i bielorussi avevano vinto a San Marino con l'identico punteggio (1-0).

Un italiano qualifica una sammarinese

L'eroe di serata è Enrico Pezzi, difensore classe 1989. Stamattina non si farà altro che parlare di lui e probabilmente sarà anche su tutte le prime pagine dei quotidiani sammarinesi. Il suo rigore come detto, ha permesso alla squadra di mister Stefano Ceci di approdare al secondo turno preliminare dopo 13 anni. Quindi, dopo anche l'equilibrio dei supplementari, ai rigori per La Fiorita segnano Casolla, Cicarelli e Olcese, con Guerri, unico a sbagliare colpendo il palo. Sugli scudi anche il portiere dei sammarinesi Vivan che respinge le conclusioni di Kovel e Sibilev. Termina 4-2 per La Fiorita, che fa festa.