Arriva la multa per il Grimsby Town per quanto effettuato dal club di quarta divisione il giorno prima del Manchester United: ecco che cosa è successo e quali sono le conseguenze

Una multa che deriva dalla richiesta effettuata dal club di quarta divisione inglese in vista della sfida con il Manchester United di Carabao Cup . Il Grimsby ha infatti effettuato la richiesta di inserire in lista il nuovo acquisto Odour alle 12:01 del giorno antecedente alla gara, mentre la scadenza era fissata per mezzogiorno in punto.

Un ritardo che non costa, per fortuna della cenerentola Grimsby Town, la squalifica dalla competizione, ma una multa decisamente salata per un club di provincia di circa ventimila sterline, con altre diecimila bloccate in caso di ulteriori ritardi. Odour, che entrato al minuto settantatre della sfida con il Manchester United , è stato fra l'altro l'unico calciatore dei padroni di casa del match a sbagliare il suo calcio di rigore nell'infinita lotteria che ha poi portato il Grimsby ad una clamorosa vittoria sulla squadra di Ruben Amorim.

Si tratta forse del momento più basso, nonostante i molti risultati scadenti, della storia recente del Manchester United che, però, si è immediatamente riscattato ad Old Trafford con la vittoria contro il Burnley, tre punti che valgono come ossigeno vero e proprio per Amorim e per una tifoseria che da troppo tempo naviga in palcoscenici decisamente inferiori a quelli a cui era abituata.