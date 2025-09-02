EFL Trophy, Bradford-Grimsby: diretta tv e streaming LIVE dal match

Entra in scena l'EFL Throphy, in campo "I Bantams" che sfideranno i "The Mariners" il 2 settembre alle ore 20.30: scopriamo tutte le informazioni utili e dove sarà possibile seguire la sfida

Stefano Sorce 2 settembre - 12:02

Il 2 settembre 2025 il Valley Parade, oggi University of Bradford Stadium, si prepara ad accogliere oltre 25.000 spettatori per la sfida del Northern Group Stage di EFL Trophy tra Bradford City e Grimsby Town. Una gara che vede i padroni di casa nettamente favoriti, complici la forma scintillante e l’entusiasmo che circonda la squadra.

Dove vedere Bradford-Grimsby in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Bradford-Grimsby alle ore 20.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Il Bradford vive uno dei momenti più brillanti della stagione. Nelle ultime dieci gare ufficiali ha raccolto sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, confermandosi squadra solida e concreta. L’ultima settimana ha ulteriormente rafforzato la fiducia: il 26 agosto è arrivato il clamoroso 0-3 sul campo dello Stoke City, seguito dal pirotecnico 3-2 casalingo contro l’AFC Wimbledon il 30 agosto. Segnali inequivocabili di una squadra capace sia di colpire in trasferta che di imporsi davanti al proprio pubblico.

Il Grimsby si presenta con numeri discreti ma meno costanti. Cinque successi, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime dieci partite fotografano un percorso positivo ma disomogeneo. I Mariners hanno dimostrato resilienza, come nella vittoria ai rigori contro il Manchester United (2-2 nei 90’ del 27 agosto), ma anche fragilità, testimoniata dal ko interno con il Bristol Rovers (0-1) appena tre giorni dopo.

All the information you need to know ahead of this evening's game against Grimsby Town can be read in our 'Matchday Guide' now. 🐔#BCAFC | @ChristeynsUK

— Bradford City AFC (@officialbantams) September 2, 2025

Le probabili formazioni di Bradford-Grimsby — Il tecnico del Bradford Alexander si affiderà al consueto 3-4-2-1. Wright, difensore centrale classe 2001, è stato uno dei migliori nell'ultima gara contro e verrà certamente confermato al centro della difesa. Humphrys guiderà l'attacco, assistito dalla presenza di Lapslie e Pointon.

Il Grimsby di coach Artell dovrebbe schierarsi con un modulo molto coperto (4-1-4-1). Il centravanti sarà Kabia, mentre sulle fasce agiranno Amaluzor e Vernam. Geza David Turi sarà l'equilibratore della squadra e farà da raccordo tra difesa e centrocampo.

BRADFORD (3-4-2-1): Walker, Baldwin, Wright, Tilt, Neufville, Power, Leigh, Touray, Lapslie, Pointon, Humphrys. Allenatore: Alexander.

GRIMSBY (4-1-4-1): Pym, Rodgers, Warren, McJannet, Staunton, Turi, Amaluzor, Green, Khouri, Vernam, Kabia. Allenatore: Artell.