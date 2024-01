Guarda chi c’è, Haaland ospite da Brunello Cucinelli: ecco la foto social

Che Haaland fosse appassionato di moda lo sapevamo. L'attaccante norvegese del Manchester City, attuale miglior marcatore in Premier League assieme a Momo Salah con 14 reti, ha trascorso una domenica di relax e shopping a Solomeo in Umbria ed è stato ospite di Brunello Cucinelli, noto stilista e imprenditore.

Lo stesso Cucinelli ha voluto documentare l'ospitata eccezionale con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Con grandissimo piacere ieri abbiamo avuto come eccezionali e amabilissimi ospiti il grande calciatore del Manchester City, il famoso Erling Haaland, insieme al suo altrettanto famoso amico Sander Berge, giocatore del Burnley, alle rispettive simpaticissime e graziosissime fidanzate e alcuni amici. Sono rimasti a pranzo a casa nostra ed hanno potuto gustare piatti tipici come gli spaghetti cacio e pepe e il tiramisù. È stata una gioia per me davvero speciale a ragione della mia grande passione per il calcio, soprattutto perché ne considero l’alto valore formativo verso le giovani e i giovani. Abbiamo conversato a lungo con grande interesse, di libri, della famiglia e della responsabilità verso i giovani. Ammiro Erling e Sander, perché sono consapevoli alfieri di tale responsabilità, e ci siamo trovati empaticamente vicini come dei vecchi amici che sanno guardare alla vita con il sorriso sulle labbra".